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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 100. bölüm fragmanı! Ünal'dan Hızır'a şok tehdit! 'Yaşamaya devam edemezsin'

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ HABERLERİ  | 22.04.2018 23:53 | Son Güncelleme

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 100. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. EDHO'nun yeni bölümünde, Hızır eşi Meryem'le ilgili tüm gerçekleri öğrenmek isteyerek, 'Meryem’in sağlığı hiç bir şeyden önemli değil. Yaşasın da benden nefret ederek de yaşasın’ diyor. Diğer yandan ise Ünal'dan Hızır'a şok bir uyarı geliyor. Ünal, Hızır Çakırbeyli'ye 'Kafana göre davranmaya devam edersen, yaşamaya devam edemezsin.' diyor.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 100. bölüm fragmanı! Ünal'dan Hızır'a şok tehdit! 'Yaşamaya devam edemezsin'

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi 24 Nisan Salı akşamı 100. bölümüyle ATV ekranlarında olacak. Başrollerini Oktay Kaynarca, Deniz Çakır, Sanem Çelik, Tarık Ünlüoğlu, Olgun Şimşek, Mesut Akusta'nın paylaştığı EDHO'nun yeni bölümünde sürpriz gelişmeler yaşanacak.

Eşi Meryem'in hastalığının kendisinden gizlendiğini öğrenen Hızır gerçekleri öğrenmek istiyor. Hızır'ın 'Bu hayattaki en çok sevdiğim insanın ömrüyle, sağlığıyla ilgili her şeyi öğrenmeye geldim. Meryem'in sağlığı hiç bir şeyden önemli değil. Yaşasın da benden nefret ederek olsa da olur.' sözleri dikkat çekiyor.

Diğer yandan ise, Yaşar Ekrem'in üstündeki adamı bulduğunu ve esas yılanın başının baş düşmanları Ünal olduğunu söylüyor. Ünal ise Hızır Çakırbeyli'ye tehditle karışık bir uyarıda bulunarak, 'Kafana göre davranmaya devam edersen, yaşamaya devam edemezsin' diyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?
Kimsesiz Yaşar'ın uzun zaman sonra karşısına çıkan gizli sevdası, dikkatsizce hareket etmesine ve sonucunda Reşit'in ağına düşmesine sebep olmuştur. Hızır Çakırbeyli eski dostuna olanları yeni düşmanına ödetmeye kararlıdır. Olanlardan sonra Reşit'i bir kez daha mekanında ağırlayan Hızır, eski olumlu tavrının aksine artık alenen hasım olduklarını vurgular. Reşit de bu karşılamaya cevaben küçümsediği Çakırbeylilere tehditler yağdırır. Artık sıranın kendilerinde olduğunu bilen Hakkı ise canını kurtarmak için Ekrem'den derhal etkili bir plan yapmasını ister.

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