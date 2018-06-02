Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 105. sezon finali fragmanı yayınlandı mı? EDHO son bölümde neler oldu?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 106. sezon finali fragmanı yayınlandı mı? Deniz Çakır ve Oktay Kaynarca'nın başrolünde oynadığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 3. sezon sezon finalini, 5 Ocak Salı günü 106. yeni bölümü ile yapacak. Fenomen dizinin son bölümünde Meryem, göz önünde kaçırılan Derya'yı Kudret'in elinden kurtarmak için Hızır'ın sözlerini dinlemeyerek peşlerine düşüyor. Meryem, Kudret'i omuzunda vurarak Derya'yı kurtarmayı başarır. Ama Kudret, yaralı olarak kaçmayı başarır. Hızır, Ünal ile görüşmesinde "senleyim Ünal Bey" diyerek herkesi şaşırtırken Kudret, akıl hastanesinde yatan Tipi'yi ziyaretinde yakalanır. Bu sahne ile sona eren EDHO son bölüm sonrasında yeni bölüm fragmanı merak ediliyordu. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finali fragmanı çıktı mı? Detaylı bilgiler hemen aşağıda... EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 106. YENİ BÖLÜM FRAGMANI ATV'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı, birçok sorunun cevabını verecek. Bu yüzden dizinin hayranları, bir an önce fragmanın çıkmasını istiyorlar. Bu yüzden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz fragman sayfasını sürekli kontrol ediyorlar. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı, genellikle pazar günü yayınlanıyor. Sezon finali fragmanını aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 106. yeni bölüm fragmanı EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde Kudret sonunda ele geçirildi. Geçen bölümün finalinde Derya'yı kaçıran Kudret, olaya tanıklık eden Meryem'in elinden zor kurtuldu. Meryem, Hızır'ın bekle demesine rağmen kendini tehlikeye atarak Kudret'in peşine düşer. Saklandığı yere kadar Meryem, teslim olduğunu söyleyerek onu kandırır ve omuzundan yaralar. Derya bu şekilde kurtarılır. Fakat Kudret sadece omuzundan bir yara ile kurtulmuştur. Kudret, daha sonra Tipi'yi hastanede ziyarete gider. Fakat Kudret, kendisine kurulan tuzağa düşer ve ele geçirilir. Diğer yandan Hızır, Ünal Kaplan ile kararını verir. Ünal Kaplan, yapacağım işler için sana ihtiyacım var diyince Hızır da "Seninleyim Ünal Bey" diyerek herkesi şaşırtır.



İntikam arzusuyla hareket eden Kudret, Cia'in desteğini arkasına almış olmanın vermiş olduğu özgüvenle babasını dahi öldürebilecek bir caniye dönüşmüştür. Ağına ikinci kez düşürdüğü Derya'nın peşinden, bu kez kurulan tuzağa tanık olan Meryem'in de canı tehlikeye girer.