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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 172. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! "Masada bir kişi fazla" EDHO'da Hızır kimi öldürdü?

15.11.2020 23:26 | Son Güncelleme:
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin merakla beklenen 172. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. EDHO'da Yaman'ı nezarethanede bıçaklayan Alpaslan cezaevine giriyor. Yaman ise yaralı olarak kurtuluyor. Alpaslan cezaevinde saldırıya uğrarken, Hızır Çakırbeyli ise Alpaslan'ı kurtarabilmek için Yaman, Selman ve Yavuz'un masaya oturmasına izin veriyor. Ancak fragman Hızır'ın "Masada bir kişi fazla" sözünden sonra silah sesinin gelmesi merak uyandırıyor. Peki EDHO'da masada kim vuruldu?

Oktay Kaynarca, Sanem Çelik, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, Pelin Akil ve Sabina Toziya'nın başrollerini paylaştığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 17 Kasım Salı ekrana gelecek olan 172. yeni bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı. EDHO yeni bölümde Alpaslan, karakolda Yaman'a saldırdığı için tutuklanıyor. Alpaslan'ı cezaevinde öldürmek isteyenler harekete geçiyor. Hızır Çakırbeyli ise Alpaslan'ın sağ kalması için Yaman'ın isteklerini kabul ediyor.

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EDHO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Haşmet Façalı, kardeşi Behzat'a yapılanın hesabını sormak için kolları sıvar. Hızır Reis'le birlikte yaptıkları planlarının merkezi Yaman Korkmaz'ın kardeşi Derman'ı göstermeye başlar.

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'Kardeşe kardeş' diyen Haşmet, Hızır'la beraber hapishanedeki Derman'ın peşine düşer. Haşmet Façalı, adamlarıyla bütün mahalleyi basar.

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Masadan ve amcasının evinden kovularak kendi planlarını uygulamaya başlayan Alpaslan ise Yaman Korkmaz'a bir adım daha yaklaşır.

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Korkmaz'ı saklandığı delikten çıkarmak için hapishanedeki kardeşi Derman Korkmaz'ın peşine düşer.

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Kendisinden başka kimsenin yanına yaklaşamayacağını düşünen Alpaslan, eşine yapılanın hesabını sormaya adım adım yaklaşır. Gücüne güç katan Alpaslan mahallenin ve garibanların gönlünü fetheder.

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Ömür'ün evi terk etmesiyle zor günler geçiren İlyas Reis, şimdide yol arkadaşı Behzat'ın şokunu yaşamaktadır. İlyas Reis'in yardımına Hızır Reis koşar.

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