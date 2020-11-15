Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 172. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! "Masada bir kişi fazla" EDHO'da Hızır kimi öldürdü?

Oktay Kaynarca, Sanem Çelik, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, Pelin Akil ve Sabina Toziya'nın başrollerini paylaştığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 17 Kasım Salı ekrana gelecek olan 172. yeni bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı. EDHO yeni bölümde Alpaslan, karakolda Yaman'a saldırdığı için tutuklanıyor. Alpaslan'ı cezaevinde öldürmek isteyenler harekete geçiyor. Hızır Çakırbeyli ise Alpaslan'ın sağ kalması için Yaman'ın isteklerini kabul ediyor.

EDHO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Haşmet Façalı, kardeşi Behzat'a yapılanın hesabını sormak için kolları sıvar. Hızır Reis'le birlikte yaptıkları planlarının merkezi Yaman Korkmaz'ın kardeşi Derman'ı göstermeye başlar.



'Kardeşe kardeş' diyen Haşmet, Hızır'la beraber hapishanedeki Derman'ın peşine düşer. Haşmet Façalı, adamlarıyla bütün mahalleyi basar.

Masadan ve amcasının evinden kovularak kendi planlarını uygulamaya başlayan Alpaslan ise Yaman Korkmaz'a bir adım daha yaklaşır.



Korkmaz'ı saklandığı delikten çıkarmak için hapishanedeki kardeşi Derman Korkmaz'ın peşine düşer.