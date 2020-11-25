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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 173. son bölümde Alpaslan Derman'ı öldürdü mü? EDHO 174. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

25.11.2020 02:30 | Son Güncelleme:
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 173. son bölümde Alpaslan Derman'ı öldürdü mü? EDHO 174. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi 24 Kasım Salı akşamı 173. son bölümüyle ekrana geldi. EDHO son bölümde Hızır, cezaevinde olan Alpaslan'ın hayatını kurtarmak için düşmanlarını masaya davet etti. Ancak Alpaslan cezaevinde Derman'la yüz yüze geldi. "Karını ben öldürdüm" diyen Derman ise dışarıdan gelen haberle saldırıdan vazgeçti. Finalde ise Alpaslan, Derman'a saldırarak boğazını kesti. Peki Derman öldü mü? EDHO'nun 174. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Oktay Kaynarca, Sanem Çelik, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, Pelin Akil ve Sabina Toziya'nın başrollerini paylaştığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, 24 Kasım Salı akşamı 173. son bölümüyle ekrana geldi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümünde cezaevinde olan Alpaslan, Derman Korkmaz'ın adamlarının saldırısına uğramak üzereyken, Hızır'ın yaptığı hamleyle kurtulmayı başardı. Hızır, Alpaslan için düşmanlarını masaya davet etti. Derman ise dışarıda yapılan anlaşma haberinin gelmesiyle Alpaslan'ı öldürmedi. Finalde ise Alpaslan, Derman'dan intikamını aldı.

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EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 174. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 1 Aralık Salı ekrana gelecek olan 174. yeni bölümünden fragman ise henüz ATV tarafından yayınlanmadı.

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EDHO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hızır Çakırbeyli, canından çok sevdiği yeğeni Alpaslan'ın hayatını kurmak için hasımlarını masasına davet eder. Korkmazların masaya oturmasıyla masa kuralları gereği masadan kalktığını açıklayan Hızır Reis, başta dostları olmak üzere düşmanları Korkmazlara da ters köşe yapar.

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Hızır Reis'in bu hamlesinin ardından meydanın boşaldığını düşünen Korkmazlar da liderlik için mücadeleye hazırlanır. Masadan kalmasına rağmen tedbiri bırakmayarak yeğenini korumaya devam eden Hızır Çakırbeyli, tüm gücünü kullanır.

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Hızır amcasının verdiği kararlardan memnun olmayan Alpaslan ise amcasıyla iplerini koparmaya hazırdır. Kendi yolunu çizerek adını aleme yazdırmaya hazır olan Alpaslan sonunda Derman Korkmaz'la yüz yüze gelir.

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Hızır Reis'in Korkmazlarla el sıkışmasını hazmedemeyen Ceylan ise eşiyle arasını açacak bir konuşma yapar. Hızır'ı kendisinden uzaklaştıran Ceylan, bu hamlesiyle eşini Bahar Sincanlı'ya istemeden yaklaştırır.

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Bahar Sincanlı, Hızır Reis'in pusulasını şaşırtırken, Ceylan'ın da hedefi olur. Hızır Reis bir yandan yeğeninin hayatını kurtarmak için zor kararlar verirken bir yandan da kendisine söz geçiremez.

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Bahar Sincanlı ise çocukluk arkadaşı Ömür'e rağmen, Hızır Reis'in gönlünü çalmaktan bir an olsun vazgeçmez.

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