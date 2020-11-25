Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 173. son bölümde Alpaslan Derman'ı öldürdü mü? EDHO 174. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Oktay Kaynarca, Sanem Çelik, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, Pelin Akil ve Sabina Toziya'nın başrollerini paylaştığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, 24 Kasım Salı akşamı 173. son bölümüyle ekrana geldi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümünde cezaevinde olan Alpaslan, Derman Korkmaz'ın adamlarının saldırısına uğramak üzereyken, Hızır'ın yaptığı hamleyle kurtulmayı başardı. Hızır, Alpaslan için düşmanlarını masaya davet etti. Derman ise dışarıda yapılan anlaşma haberinin gelmesiyle Alpaslan'ı öldürmedi. Finalde ise Alpaslan, Derman'dan intikamını aldı.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 174. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 1 Aralık Salı ekrana gelecek olan 174. yeni bölümünden fragman ise henüz ATV tarafından yayınlanmadı.

EDHO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hızır Çakırbeyli, canından çok sevdiği yeğeni Alpaslan'ın hayatını kurmak için hasımlarını masasına davet eder. Korkmazların masaya oturmasıyla masa kuralları gereği masadan kalktığını açıklayan Hızır Reis, başta dostları olmak üzere düşmanları Korkmazlara da ters köşe yapar.