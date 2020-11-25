Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 173. son bölümde Alpaslan Derman'ı öldürdü mü? EDHO 174. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Oktay Kaynarca, Sanem Çelik, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, Pelin Akil ve Sabina Toziya'nın başrollerini paylaştığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, 24 Kasım Salı akşamı 173. son bölümüyle ekrana geldi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümünde cezaevinde olan Alpaslan, Derman Korkmaz'ın adamlarının saldırısına uğramak üzereyken, Hızır'ın yaptığı hamleyle kurtulmayı başardı. Hızır, Alpaslan için düşmanlarını masaya davet etti. Derman ise dışarıda yapılan anlaşma haberinin gelmesiyle Alpaslan'ı öldürmedi. Finalde ise Alpaslan, Derman'dan intikamını aldı.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 1 Aralık Salı ekrana gelecek olan 174. yeni bölümünden fragman ise henüz ATV tarafından yayınlanmadı.
Hızır Çakırbeyli, canından çok sevdiği yeğeni Alpaslan'ın hayatını kurmak için hasımlarını masasına davet eder. Korkmazların masaya oturmasıyla masa kuralları gereği masadan kalktığını açıklayan Hızır Reis, başta dostları olmak üzere düşmanları Korkmazlara da ters köşe yapar.
Hızır Reis'in bu hamlesinin ardından meydanın boşaldığını düşünen Korkmazlar da liderlik için mücadeleye hazırlanır. Masadan kalmasına rağmen tedbiri bırakmayarak yeğenini korumaya devam eden Hızır Çakırbeyli, tüm gücünü kullanır.
Hızır amcasının verdiği kararlardan memnun olmayan Alpaslan ise amcasıyla iplerini koparmaya hazırdır. Kendi yolunu çizerek adını aleme yazdırmaya hazır olan Alpaslan sonunda Derman Korkmaz'la yüz yüze gelir.
Hızır Reis'in Korkmazlarla el sıkışmasını hazmedemeyen Ceylan ise eşiyle arasını açacak bir konuşma yapar. Hızır'ı kendisinden uzaklaştıran Ceylan, bu hamlesiyle eşini Bahar Sincanlı'ya istemeden yaklaştırır.
Bahar Sincanlı, Hızır Reis'in pusulasını şaşırtırken, Ceylan'ın da hedefi olur. Hızır Reis bir yandan yeğeninin hayatını kurtarmak için zor kararlar verirken bir yandan da kendisine söz geçiremez.
Bahar Sincanlı ise çocukluk arkadaşı Ömür'e rağmen, Hızır Reis'in gönlünü çalmaktan bir an olsun vazgeçmez.
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