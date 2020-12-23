Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 177. son bölüm final sahnesi! Hızır'ın sorguladığı Avni'yi kim öldürdü? EDHO 178. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Oktay Kaynarca, Sanem Çelik, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, Pelin Akil ve Sabina Toziya'nın başrollerini paylaştığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi 177. son bölümüyle ekrana geldi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm final sahnesinde Hızır'ın gerçekte kime çalıştığını sorguladığı Avni, herkesi şaşırtan şekilde vuruldu. Gerçekleri açıklamak üzere olan Avni'yi kimin öldürdüğü ise merak konusu oldu.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 178. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 29 Aralık Salı ekrana gelecek olan 178. yeni bölümünden fragman ise henüz ATV tarafından yayınlanmadı.

EDHO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Alpaslan Çakırbeyli için masada yapılan oylamada, yediye beş Çakırbeylilerin karşısında karar çıkar. Alınan bu karara rağmen yolundan dönmeyen Alpaslan Çakırbeyli, ihanet eden herkesin peşine düşer.



Aleyhine el kaldıranlara yaptıklarıyla âleme adını bir kez daha duyuran Alpaslan Çakırbeyli, amacına bir adım daha yaklaşır.

Karşısında kim olursa olsun geri adım atmayan Alpaslan Çakırbeyli'ye en büyük desteği ise ters düştüğü amcası Hızır Çakırbeyli verir. Tipi ise masada Alpaslan'ın aleyhine el kaldıran Rafet'in peşine düşer.