Çukur 109. son bölüme damga vuran banka soygunu sahnesi! Çukur'dan La Casa de Papel göndermesi

Yamaç ve adamları Cengiz Erdenet maskeleri taktı. Yamaç bankadaki paralara ellemezken, duvarlardaki gizli bölmeleri kırarak dolarları aldı. Dünyaca ünlü La Casa de Papel dizisine gönderme yapılan sahnede, Yamaç'ın İstanbul kod adını kullanması dikkat çekti. Yamaç'ın adamları ise Adana, Antalya ve Mardin gibi şehirlerin isimlerini kullandı. La Casa de Papel'de İspanya Kraliyet Darphanesi'ni ele geçirerek milyonlarca euro basan çetenin lideri de 'profesör' ismini kullanıyordu. Dizideki ana karakterler ise soygun sırasında Berlin, Oslo, Helsinki, Moskova, Rio gibi şehirlerin isimlerini kullanmıştı.

Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Damla Sönmez, Hazal Subaşı, Rıza Kocaoğlu ve Perihan Savaş gibi isimlerin yer aldığı Çukur dizisi 28 Aralık Pazartesi akşamı 109. son bölümüyle ekrana geldi. Çukur'da Erdenetler'e savaş açan Yamaç Koçovalı, Olga'nın gizli defteri sayesinde Erdenetler'in paraları sakladıkları yerleri buldu. Paraların bir kısmının ise banka şubesinin duvarlarındaki gizli bölmelerde olduğunu öğrenen Yamaç, adamlarıyla birlikte bankayı soydu.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukur'da Kulkan Erdenet'in kaçırdığı ve ölüm tuzağı kurduğu Efsun ve Nehir'i kurtarmak için Koçovalılar'ın 2 saati vardı. Kulkan'ın sorduğu garip bilmecelerin sırrı zor da olsa çözüldü.

Medet, Celasun ve Meke Sarıyer'e Efsun'un olduğu mermerciye giderken; Cumali, Metin ve Aliço Kadıköy'e Nehir'in olduğu tiyatroya gittiler. Hem Nehir hem de Efsun son anda kurtarıldı.

CENGİZ ERDENET KATLİAM YAPTI!

Selami Amca'nın marketinin önüne bırakılan kamyonun içinden Erdenetler'in evinde gizlice çalışan Çukurlular'ın naaşı çıktı. Yamaç Erdenetler'in sonunu getireceğinin yeminini etti.

Hayatını kaybeden Çukurlular'ın intikamını almak isteyen Yamaç Olga'nın defterinde yer alan bütün para kasalarına aynı anda saldırmaya karar verdi.



YAMAÇ'TAN İNTİKAM PLANI

Erdenetler'in paralarını ele geçirdikten sonra sıra hayatına son verilecek Erdenet'in seçimine geldi.



Yılbaşı ruhuna uygun olarak "çekiliş" yapmaya karar veren Yamaç, bu zevki ise abisi Cumali'ye bıraktı.

Cengiz Erdenet'in en büyük para kasasının bir bankanın duvarına gizli olduğunu öğrenen Yamaç, Cengiz Erdenet maskeleriyle bankayı soydu.