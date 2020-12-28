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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 178. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! EDHO'da Yaman'dan Alpaslan ve Hızır'ı öldürme planı

28.12.2020 02:24 | Son Güncelleme:
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin merakla beklenen 178. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. EDHO yeni bölüm fragmanında Ceylan'ın Hızır'a "İçimizde bir hain var" sözleri dikkat çekiyor. Yaman Korkmaz ise Hamdi'ye "Bu gece biz masada Tipi'yi öldürürken, sen de burada Hızır ve Alpaslan'ı öldürebilirsin" diyor.

Oktay Kaynarca, Sanem Çelik, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, Pelin Akil ve Sabina Toziya'nın başrollerini paylaştığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 29 Aralık Salı ekrana gelecek olan 178. yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

EDHO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Alpaslan Çakırbeyli için masada yapılan oylamada, yediye beş Çakırbeylilerin karşısında karar çıkar. Alınan bu karara rağmen yolundan dönmeyen Alpaslan Çakırbeyli, ihanet eden herkesin peşine düşer.

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Aleyhine el kaldıranlara yaptıklarıyla âleme adını bir kez daha duyuran Alpaslan Çakırbeyli, amacına bir adım daha yaklaşır.

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Karşısında kim olursa olsun geri adım atmayan Alpaslan Çakırbeyli'ye en büyük desteği ise ters düştüğü amcası Hızır Çakırbeyli verir. Tipi ise masada Alpaslan'ın aleyhine el kaldıran Rafet'in peşine düşer.

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Hamdi Korkmaz, oğulları ve kayınbiraderine yapılanların faturasını Avni'ye keser. Alpaslan'ın yok edilmesini isteyen Hamdi Korkmaz, Avni'yi zorlar.

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İdris Reis'in oğlu Kaya için Haşmet Façalı'nın kızı Didem'i istemesi aileler arasında gerginliğe yol açar. Bu sürtüşmenin bitmesi için plan yapan Hayriye Çakırbeyli, planını uygulamak için ilk adımı atar.

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Oğlu Hızır Çakırbeyli'nin yuvasını yıkmasına da kayıtsız kalamayan Hayriye Çakırbeyli, Bahar Sincanlı'nın karşısına geçer.

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