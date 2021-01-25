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  4. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 180. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! EDHO'da Hızır'ın düşmanlarından Ceylan ve Alpaslan'ı öldürme planı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 180. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! EDHO'da Hızır'ın düşmanlarından Ceylan ve Alpaslan'ı öldürme planı

25.01.2021 22:18 | Son Güncelleme:
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ATV'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın merakla beklenen 180. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. EDHO yeni bölümde annesi Hayriye Çakırbeyli'nin yasını turan Hızır içlerindeki hainin peşine düşüyor. Diğer yandan ise düşmanları bu defa da Ceylan ve Alpaslan'ı öldürmek için plan yapıyor.

Oktay Kaynarca, Sanem Çelik, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, Pelin Akil'in başrollerini paylaştığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, 25 Ocak Salı akşamı 180. yeni bölümüyle ekrana gelecek.

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EDHO YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hayriye Çakırbeyli'nin ani kaybı Çakırbeylilerin yanı sıra tüm dostlarını derinden sarsmıştır. Hızır Çakırbeyli yasını tutarken bir yandan da içlerindeki hainin peşine düşer.

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Hızır Çakırbeyli annesinin kabrinde vasiyetini yerine getirmek için sabahlarken bir yandan da haini ortaya çıkarmak için kurduğu planı devreye sokar.

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Eşi Ceylan Çakırbeyli'nin de yardımıyla kendisine kurulan pusudan sağ çıkan Hızır Çakırbeyli, başka bir şokta hainin Ebru çıkmasından yaşar. Ceylan Çakırbeyli'nin her zaman yanında olan Ebru, ailenin ve yeraltı dünyasının bütün sırlarını bağlı olduğu şebekeye bildirmiştir.

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Hayriye Çakırbeyli'nin vasiyetiyle Ebru'ya evlenme teklifi eden Behzat Façalı'ya ise sevenleri durumu anlatmak için plan yapar.

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Ebru'nun hainliğini öğrenen Behzat Façalı, sinirini ise evlerine baskın yapan Kaya'dan alır.

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