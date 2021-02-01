Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 181. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! EDHO'da saldırıya uğrayan Hızır Ali'ye ne olacak?

Oktay Kaynarca, Sanem Çelik, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, Pelin Akil'in başrollerini paylaştığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, 2 Şubat Salı akşamı 181. yeni bölümüyle ekrana gelecek. Yeni bölüm fragmanında Yaman'ın "Ben senin yerinde olsam Hızır Ali'ye sıkarım. Hatta yanında Façalılar'ın kızı varken sıkarım. Kaya'yı öldürdükleri için İdris yaptı zannederler" sözleri dikkat çekiyor. Bu sözlerin ardından ise sahilde yürüyen Hızır Ali büyük bir tuzağın içine düşüyor.

EDHO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hayriye Çakırbeyli'nin ani kaybı Çakırbeylilerin yanı sıra tüm dostlarını derinden sarsmıştır. Hızır Çakırbeyli yasını tutarken bir yandan da içlerindeki hainin peşine düşer.

Hızır Çakırbeyli annesinin kabrinde vasiyetini yerine getirmek için sabahlarken bir yandan da haini ortaya çıkarmak için kurduğu planı devreye sokar.

Eşi Ceylan Çakırbeyli'nin de yardımıyla kendisine kurulan pusudan sağ çıkan Hızır Çakırbeyli, başka bir şokta hainin Ebru çıkmasından yaşar. Ceylan Çakırbeyli'nin her zaman yanında olan Ebru, ailenin ve yeraltı dünyasının bütün sırlarını bağlı olduğu şebekeye bildirmiştir.