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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 189. son bölümde Hızır, Tuncay'ı öldürdü! EDHO'nun Tuncay'ı Bahtiyar Engin diziden ayrıldı!

07.04.2021 01:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atv'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 189. son bölümüyle ekrana geldi. EDHO son bölümde Hızır Çakırbeyli, eşi Ceylan Çakırbeyli'nin sonunu hazırlayan Tuncay'ı ele geçirdi. Hızır eşinin intikamı için Tuncay'ı kafasından vurarak öldürdü. EDHO'da Tuncay karakterini canlandıran usta oyuncu Bahtiyar Engin ise son bölümle birlikte diziye veda etti.

Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, Pelin Akil'in başrollerini paylaştığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, 6 Nisan Salı akşamı 189. yeni bölümüyle ekrana geldi. EDHO son bölümde eşi Ceylan'ın öldürülmesinin ardından Hızır Çakırbeyli intikam saldırılarına başladı.
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BAHTİYAR ENGİN EDHO'DAN AYRILDI

Gözünü karartan Hızır Çakırbeyli, eşinin attığı her adımı izleyerek sorumluları bulmak için yola çıktı. Hızır, Tuncay'ın aracının içinde ele geçirdi. Hızır, düşmanı Tuncay'ı tek kurşunla infaz etti. EDHO'da Tuncay karakterini canlandıran Bahtiyar Engin senaryo gereği ölerek diziye veda etti.

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EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜM ÖZETİ

Hızır Çakırbeyli, eşi Ceylan Çakırbeyli'nin sonunu hazırlayan Tuncay'ı yakalar. Tuncay'ın bağlı olduğu şebekeyi çözmek ve eşine yapılanı ödetmek gözünü karartan Hızır Çakırbeyli, vereceği bu kararda en çok ailesine ve dostlarına güvenir. Tuncay'ı sorgulaması için İlyas'a izin veren Hızır Çakırbeyli, bir yandan da Bahar'ın yardımıyla Yavuz'u kendi tarafına çekmeye hazırlanır.

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Tuncay'ın söylediklerini dinlemesi için Yaman Korkmaz'ı çağıran İlyas Çakırbeyli ve Behzat Façalı, duydukları karşısında adeta şok yaşar. Tuncay, Korkmazlarla yeşermeye başlayan dostluk filizini kesmek için Yaman Korkmaz ve Avukat Ebru'nun gizli aşk yaşadığını Behzat'a söyler.

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Tuncay'ın yakalanmasıyla panik yaşayan istihbarat İlhan'ın yaptığı hamle ise ortalığı daha da karıştır. İlhan yüzünden Tuncay'ı elinden kaçıracağını anlayan Hızır Çakırbeyli, başka bir hamle yapar.

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Çakırbeyli ailesinde sular durulmaz. Üst üste yaşadıkları kayıplarla birbirlerine daha da kenetlenen ailenin içine bu kez giren kara kedi ise Alpaslan'ı ayağa kaldırmak için canla başla çalışan Pınar olur. Ömür ise Pınar'ın eşi İlyas'a karşı olan ilgisini hisseder.

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Kimsesiz Doğan'a hamlesini yapan Hamdi Korkmaz, amacına ulaşamaz. Bu kez sıra Kimsesiz Doğan'a gelir.

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Karabasan gibi çökmeye hazırlanan Kimsesiz Doğan, Hamdi Kormaz'a dersini verir.

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atv Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi Oktay Kaynarca
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