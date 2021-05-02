Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 193. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! EDHO'da Haşmet, İlyas'a kafa atıyor!

Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, Pelin Akil'in başrollerini paylaştığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, 4 Nisan Salı akşamı 193. yeni bölümüyle ekrana gelecek.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hızır Çakırbeyli, Tuncay'ı infaz ettikten sonra hedefine Rıdvan ve çetesini koyar. Düşmanını tanımak için ayağına giden Hızır Çakırbeyli, savaş çanları çalan Rıdvan'a 24 saat süre verir.

Yapılan görüşmede Tipi'yi kızdırmak için merhum eşi Gönül'e iftira atan Macit ise yaptığı hatayı hayatıyla öder.

Tipi'nin Macit'i infaz etmesi savaşın fitilini ateşler. Tuncay ve ekibinin yaptığı hataya düşmeyen Rıdvan, Hızır Çakırbeyli ve dostlarını hafife almaz ve gerekli bağlantıları önceden kurar. Kardeşi Macit'in intikamını almak için gözünü karartan Rıdvan, hedefine Tipi'yi koyar.



Hızır Çakırbeyli ise Tuncay'dan sonra daha büyük bir düşmanla karşı karşıya kaldığının farkındadır. Hızır Çakırbeyli'nin vereceği bu savaşta en büyük desteği ise yeğeni Alpaslan ve eski düşmanı Yaman Korkmaz olur.



İlyas ve Ömür Çakırbeyli arasındaki gerilim gün geçtikçe artmaya devam eder. Eşinin hayatından endişe ettiği için işlerden elini çekmesini isteyen Ömür, İlyas Çakırbeyli'yi köşeye sıkıştırır ve ağzından boşanma kelimeleri dökülür.