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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 194. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! EDHO'da İlyas masadan birini öldürüyor

10.05.2021 23:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın merakla beklenen 194. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. EDHO yeni bölüm fragmanında Hızır Çakırbeyli, İlyas'ı uyarıyor. Hızır'ın "İki araba sana sıkmaya gelmişler. Yarın on araba gelecekler. Hedefte sen varsın" sözleri dikkat çekiyor. Masada ise İlyas kimsenin beklemediği bir anda silahını çekip masadan bir kişiyi öldürüyor.

Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, Pelin Akil'in başrollerini paylaştığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, 11 Mayıs Salı akşamı 194. yeni bölümüyle ekrana gelecek.

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EDHO YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ortak düşmana karşı İshak ve ekibiyle el sıkışarak birlikte mücadele etmeye karar veren Hızır Çakırbeyli, attığı bu adım sayesinde Yaman Korkmaz ve ailesinin hayatını kurtarır.

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İshak'ın verdiği istihbarat sayesinde yapılacak baskını dakikalar önce haber alan Yaman Korkmaz ve ailesi çatışmadan sağ kurtulur.

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Bu kurtuluşun en büyük etkeni ise haber vermekle yetinmeyip Yaman Korkmaz'ın yardımına koşan İshak olur.

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Ömür Çakırbeyli ve İlyas Çakırbeyli arasındaki gerilim tüm aileyi sarar.

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Haşmet Façalı'nın olayı anlamadan İlyas Çakırbeyli'ye attığı kafa, artık aile meselesi olmaktan çıkar ve masanın konusu haline gelir.

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Hızır Çakırbeyli'nin ortamı yumuşatması için topladığı masada İlyas Çakırbeyli'nin tavrı net olur. Geri adım atmayan Haşmet Façalı ise tüm masayı karşısına alır.

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Eşinden boşanmak üzere olan İlyas Çakırbeyli ise yaşadığı bunalım yüzünden gözünü karartır ve ölmek pahasına düşmanı tek tek indirmeye yemin eder.

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İlyas Çakırbeyli'nin bu planlarında en büyük destekçisi ise yeğeni Alpaslan Çakırbeyli olur.

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atv Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi Oktay Kaynarca
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