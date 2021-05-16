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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 195. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! EDHO'da Hızır Ali ve Didem ölüyor mu?

16.05.2021 23:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın merakla beklenen 195. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. EDHO yeni bölümde Çakırbeyli ile Façalı ailelerinin çocukları Hızır Ali ile Didem evleniyor. Düşmanları ise korkunç bir plan kuruyor. Düğün sonrasında Hızır Ali ve Didem'in içinde olduğu araç pusuya düşürülüyor. Kurşunların hedefi olan Hızır Ali kanlar içinde yerde kalıyor. Fragmanda "Hızır Ali ve Didem öldü" sözleri dikkat çekiyor.

Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, Pelin Akil'in başrollerini paylaştığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, 18 Mayıs Salı akşamı 195. yeni bölümüyle ekrana gelecek. EDHO yeni bölümde Hızır'ın oğlu Hızır Ali ile yeni evlendiği Didem saldırıya uğruyor.

EDHO SON BÖLÜM ÖZETİ

Ortak düşmana karşı İshak ve ekibiyle el sıkışarak birlikte mücadele etmeye karar veren Hızır Çakırbeyli, attığı bu adım sayesinde Yaman Korkmaz ve ailesinin hayatını kurtarır.

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İshak'ın verdiği istihbarat sayesinde yapılacak baskını dakikalar önce haber alan Yaman Korkmaz ve ailesi çatışmadan sağ kurtulur.

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Bu kurtuluşun en büyük etkeni ise haber vermekle yetinmeyip Yaman Korkmaz'ın yardımına koşan İshak olur.

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Ömür Çakırbeyli ve İlyas Çakırbeyli arasındaki gerilim tüm aileyi sarar.

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Haşmet Façalı'nın olayı anlamadan İlyas Çakırbeyli'ye attığı kafa, artık aile meselesi olmaktan çıkar ve masanın konusu haline gelir.

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Hızır Çakırbeyli'nin ortamı yumuşatması için topladığı masada İlyas Çakırbeyli'nin tavrı net olur. Geri adım atmayan Haşmet Façalı ise tüm masayı karşısına alır.

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Eşinden boşanmak üzere olan İlyas Çakırbeyli ise yaşadığı bunalım yüzünden gözünü karartır ve ölmek pahasına düşmanı tek tek indirmeye yemin eder.

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İlyas Çakırbeyli'nin bu planlarında en büyük destekçisi ise yeğeni Alpaslan Çakırbeyli olur.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi Oktay Kaynarca
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