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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 4. yeni sezon ne zaman? EDHO 107. yeni bölüm yayın tarihi belli oldu mu?

DİZİ HABERLERİ  | 10.09.2018 15:17 | Son Güncelleme

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman başlayacak merakla bekleniyor. Başrollerinde Oktay Kaynarca, Tarık Ünlüoğlu, Ozan Akbaba ve Yunus Emre Yıldırımer'in oynadığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Deniz Çakır ve Olgun Şimşek veda ettiler. EDHO hayranlarını yıkan bu haber sonrasında Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 4. sezon ne zaman başlayacak daha çok merak edilmeye başlandı. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman? EDHO 107. yeni bölüm yayın tarihi nedir? İşte detaylar..

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 4. yeni sezon ne zaman? EDHO 107. yeni bölüm yayın tarihi belli oldu mu?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 4. yeni sezon fragmanı sabırsızlıkla bekleniyor. atv'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz hayranları, Deniz Çakır ile Olgun Şimşek'in yeni sezonda olmayacağı haberi ile yıkılmışlardı. Deniz Çakır'ın canlandırdığı Meryem karakterinin boşluğunun nasıl doldurulacağı merak konusu oldu. Geçen sezon kadroya katılan ve çok beğenilen performansı ile aynısı Olgun Şimşek'in canlandırdığı Dostum Yaşar karakteri için de geçerli olacaktır. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman? EDHO 107. yeni bölüm yayın tarihi nedir? İşte detaylar..

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ SEZON NE ZAMAN?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonu beklenirken dizinin yapımcıları sessizliğini koruyor. Geçen sezon Ece Hakim'in üniversitesi nedeniyle çekimler erken başlamış ve Eylül ayında ilk fragman gelmişti. Geçen sezon 72. bölüm 19 Eylül Salı günü ekrana gelmişti. Fakat daha önceki sezonlarda Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonu Ekim ayı başlarında başlıyordu. Yani büyük ihtimalle Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonu için 25 Eylül veya 2 Ekim Salı günü yayınlacak. Önümüzdeki günlerde yayınlanacak yeni sezon fragmanı ile tarih daha da kesinleşmiş olur.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ SEZONA KADROYA KATILANLAR

Yeni sezon öncesinde Deniz Çakır, Sanem Çelik ve Olgun Şimşek'in sürpriz şekilde ayrıldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine iki bomba transfer yapıldı. Raci Şaşmaz'ın yapımcılığını üstlendiği dizinin yeni sezonunda, Mustafa Üstündağ ile Hüseyin Avni Danyal seyirci karşısına çıkacak.

Sürpriz gelişmelerin yaşanacağı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 4. sezonunda, Mustafa Üstündağ ile Hüseyin Avni Danyal diziye damga vuracak iki önemli karakteri canlandıracak.

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Kurtlar Vadisi'nde canlardırdığı Muro karakteriyle hafızalara kazınan Mustafa Üstündağ, Çukur dizisinde ise konuk oyuncu olarak rol almış ve Koçovalılar'ın öldürülen oğlu Kahraman'ı canlandırmıştı. İki usta oyuncu Hüseyin Avni Danyal da, Kurtlar Vadisi'nin fenomen karakterlerinden olan Yalçın Bulut rolüne hayat vermişti.

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