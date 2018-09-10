Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 4. yeni sezon ne zaman? EDHO 107. yeni bölüm yayın tarihi belli oldu mu?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 4. yeni sezon fragmanı sabırsızlıkla bekleniyor. atv'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz hayranları, Deniz Çakır ile Olgun Şimşek'in yeni sezonda olmayacağı haberi ile yıkılmışlardı. Deniz Çakır'ın canlandırdığı Meryem karakterinin boşluğunun nasıl doldurulacağı merak konusu oldu. Geçen sezon kadroya katılan ve çok beğenilen performansı ile aynısı Olgun Şimşek'in canlandırdığı Dostum Yaşar karakteri için de geçerli olacaktır. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman? EDHO 107. yeni bölüm yayın tarihi nedir? İşte detaylar..

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ SEZON NE ZAMAN?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonu beklenirken dizinin yapımcıları sessizliğini koruyor. Geçen sezon Ece Hakim'in üniversitesi nedeniyle çekimler erken başlamış ve Eylül ayında ilk fragman gelmişti. Geçen sezon 72. bölüm 19 Eylül Salı günü ekrana gelmişti. Fakat daha önceki sezonlarda Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonu Ekim ayı başlarında başlıyordu. Yani büyük ihtimalle Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonu için 25 Eylül veya 2 Ekim Salı günü yayınlacak. Önümüzdeki günlerde yayınlanacak yeni sezon fragmanı ile tarih daha da kesinleşmiş olur.