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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 89. son bölüm izle: Hurşit kendini feda etti! (Yeni bölüm fragmanı ne zaman?)

DİZİ HABERLERİ | 31.01.2018 08:08 | Son Güncelleme

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 89. son bölüm nefesleri kesti. Atv'de her Salı ekrana getirdiği Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm EDHO hayranlarını ekrana başına kilitledi. Hızır ile Pudra Hakkı arasındaki savaş şiddetini artırdı. Hızır, Pudra Hakkı'nın muhasebecisini ele geçiren Hızır, Hakkı'dan gelen telefon ile şok oldu. Ömer, Hakkı'nın elindeydi. Dizinin final sahnesi, yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak merak ettirdi. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 89. son bölümde olanlar...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 89. son bölüm izle: Hurşit kendini feda etti! (Yeni bölüm fragmanı ne zaman?)

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 89. bölüm heyecanlı sahneleri ile izleyiciyi atv ekranına kilitlerken Hurşit'in öldürülmesi üzüntüye boğdu. Ömer'in hapisten çıkarılmasını sevinen Çakırbeyli ailesi, Hurşit'in ölmesi ile şok oldu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde Hızır ile Pudra Hakkı'nın arasındaki savaş iyice kızışıyor. Hızır, Ender ile İlker'e bırakılan Hakkı'nın muhasebecisini ele geçirir. Fakat Hakkı'nın Ömer'i hapishane çıkışında yakalaması sonrası mecburi bir değiş tokuş yaparlar. Heyecanla izlenen bu sahnede Ömer ile Meryem, sağ salim eve ulaşırlar. Fakat Hurşit vurulduğunu saklar ve evin önünde hayatını kaybeder. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 89. son bölümü haberimizden izleyebilirsiniz.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde heyecan dorukta idi. Davut'un yaşadığı şokunu üzerini atamayan Hızır'a bir darbe de Hızır Ali'den geldi. Hızır'ın Ünal'ı öldürmek için evine gittiğini ona söyleyen kişi Hızır Ali'dir. Davut ile Ünal, planın hepimizden büyük olduğunu söyleyerek ne yapmak istediklerini teker teker açıklıyorlar. Neden masaya uyuşturucu kaçakcılığını koyma sebebini açıklıyorlar. Ünal, Ekrem ile Pudra Hakkı'nın arasındaki ilişkiyi açıklıyor. Bu anlatılanların üzerine Hızır, masada toz işine göz yumuyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümü aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 89. son bölümü izlemek için tıklayınız

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 89. son bölümde Hızır, Pudra Hakkı'nın muhasebecisinin peşine düşüyor. Hakkı'nın oğlu Yalçın ise adamı, Ender ile İlker'in yanına götürüyor. Yalçın, babasının adamın sağ salim olduğu her gün başına 1 milyon lira vereceğini söyler. İlker, parayı duyunca hemen razı oluyor. Fakat Ender, adamın ne iş yaptığını, neden bu kadar önemli olduğunu sorgular. Hızır, Kimsesiz Yaşar'dan muhasebecinin Ender ile İlker'in yanında olduğunu öğrenir ve oraya gidip adamı onlardan alır. Fakat biraz yol almadan Hakkı, Hızır'ı arar ve Ömer'in elinde olduğunu söyler. Hızır'dan muhasebeciye karşılık oğlunu ister. Bu sırada Meryem ile Hurşit, cezaevi önünde Ömer'in çıkmasını beklemektedirler. Hızır, adamı serbest bırakır ve Pudra Hakkı'da karşılığında Ömer'i annesinin yanına gönderir. Fakat Meryem ile Hurşit'in arabadan inmeleri sırasında ateş etmeye başlarlar. Olay yerinde kaçmayı başaran Meryem, Ömer ve Hurşit, eve ulaşırlar. Fakat Hurşit vurulduğunu saklamıştır. Ve kan kaybından evin önünde hayatını kaybeder. İşte izleyenleri gözyaşlarına boğan o sahne...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜM ÖZETİ

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde; Davut'un yaşadığı gerçeğini öğrenen Hızır'a ikinci sürpriz, Ünal ile iş birliği içinde olan Hızır Ali'den gelir. Yakınları tarafından aldatıldığını düşünen Çakırbeyliler, onlardan habersiz çevrilen oyunun büyüklüğü karşısında sarsılırlar. Uluslararası güçlerin savaşında bir adım önde olabilmek adına Hızır da bu oyuna katılmak, Pudra Hakkı ile uzlaşmak zorundadır. Ekrem'e kadar uzanan düşman zincirinin halkaları tek tek ortaya çıkarılıp yok edilene kadar da hep birlikte hareket etmek gerekecektir.

Meryem'in aklı ise bir an önce cezaevinden çıkmasını beklediği oğlundadır. Bunun için Ceylan'dan yardım isteyen Meryem, oğlunu orada son kez ziyaret ettiğini düşünürken duydukları karşısında hayrete düşer. Annesinin karşısına eskisinden farklı biri olarak çıkan Ömer'in dönüşümü, bundan sonrası için seçtiği yolun göstergesidir.

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