Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 89. son bölüm izle: Hurşit kendini feda etti! (Yeni bölüm fragmanı ne zaman?)

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 89. bölüm heyecanlı sahneleri ile izleyiciyi atv ekranına kilitlerken Hurşit'in öldürülmesi üzüntüye boğdu. Ömer'in hapisten çıkarılmasını sevinen Çakırbeyli ailesi, Hurşit'in ölmesi ile şok oldu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde Hızır ile Pudra Hakkı'nın arasındaki savaş iyice kızışıyor. Hızır, Ender ile İlker'e bırakılan Hakkı'nın muhasebecisini ele geçirir. Fakat Hakkı'nın Ömer'i hapishane çıkışında yakalaması sonrası mecburi bir değiş tokuş yaparlar. Heyecanla izlenen bu sahnede Ömer ile Meryem, sağ salim eve ulaşırlar. Fakat Hurşit vurulduğunu saklar ve evin önünde hayatını kaybeder. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 89. son bölümü haberimizden izleyebilirsiniz.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde heyecan dorukta idi. Davut'un yaşadığı şokunu üzerini atamayan Hızır'a bir darbe de Hızır Ali'den geldi. Hızır'ın Ünal'ı öldürmek için evine gittiğini ona söyleyen kişi Hızır Ali'dir. Davut ile Ünal, planın hepimizden büyük olduğunu söyleyerek ne yapmak istediklerini teker teker açıklıyorlar. Neden masaya uyuşturucu kaçakcılığını koyma sebebini açıklıyorlar. Ünal, Ekrem ile Pudra Hakkı'nın arasındaki ilişkiyi açıklıyor. Bu anlatılanların üzerine Hızır, masada toz işine göz yumuyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümü aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.