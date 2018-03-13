Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 94. yeni bölüm izle: Ceylan ve Hızır'a suikast planı! (EDHO son bölümde neler oldu?)

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümde heyecan dorukta olacak. Salı akşamları atv'de yayınlanan ve başrollerde Deniz Çakır ile Oktay Kaynarca'nın yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümde Selda, Hızır'ı öldürmek için harekete geçiyor. Kimsesiz Yaşar tarafından ele geçirilen ve sorguya çekilen Yalçın, yetiştiği yere dair bilgiler verir. Bu önemli bilgiler içinde Selda ve Candan'ın da suikastçı olduğunu söyler. Selda, Hızır'ı öldürmek için, Candan ise Ceylan'ı öldürmek için harekete geçer. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı ve bölüme dair detaylar...
Herkesi ölümle burun buruna getiren büyük planda sona yaklaşılırken dikkat edilmesi gereken en önemli şey zamanlamadır. Çakırbeyli Ailesi'nin içine yerleştirilmiş düşmanlar tek tek kendini açık etmeye başlamış, Yalçın'ın ele geçirilmesiyle de önemli bilgilere ulaşılmıştır. Kurduğu oyunun ortaya çıkmasına ramak kaldığını fark eden Hasan, içerideki adamlarına harekete geçme emrini verir. Hızır ise tehlikenin farkındadır, Ünal Kaplan ve Ceylan'ı dikkatli hareket etmesi için uyarır. Hızır'ın göz ardı etmemesi gereken asıl şey ise şimdiye kadar gücünü küçümsediği Selda ve Candan'ın özel yetiştirilmiş tetikçiler olmasıdır.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 94. bölümde uyuyan tetikçiler harekete geçiyor. Selda'nın konuşulan herşeyi Ekrem'e aktardığını biliyor. Fakat Yaşar sayesinde Yalçın'dan öğrendikleri ise Selda ve Candan'ın özel yetiştirilmiş tetikçiler olduklarıdır. Bunun üzerine Alparslan, Hızır'ın yanına gider fakat tam vardığı sırada evden dışarıya çıkarılan ceset torbasında kimin olduğu meçhuldur. Fakat Ceylan, Hızır kadar hazırlıklı değil. Candan'ın evine yaptığı baskında Ceylan, kendisini savunmaya çalışsa bile kafasına aldığı darbe ile bayılır. Ceylan'ın durumu ise belli değil. Yeni bölümü online internetten izlemek isterseniz aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 94. yeni bölüm izle
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Hızır ve Ünal Kaplan, ortak düşmanları ortaya çıkarmak amacıyla çıktıkları yolda çok önemli bir isim olan Güneş'e vararak büyük bir başarı elde etmişlerdir. Bu yolda onlara ayak bağı olan herkesin sırayla yok edilmesinin zamanı gelmiştir. Bunlardan en önemlisi, aileye sızarak Çakırbeylileri içerden bitirme görevini üstlenen Selda'dır. EDHO'da Kimsesiz Yaşar ise Hakkı'nın oğlu Yalçın'ı Hurşit ile birlikte sorguya çekerler. Yalçın'ın anlattıkları ise Yaşar ile birlikte diziyi izleyenleri epey meraklandırıyor.
Yaşar, Yalçın'ı sorguluyor! #edho pic.twitter.com/TaS2htINVH— atv (@atvcomtr) 6 Mart 2018
Hızır'ın planlarından biri de el koydukları tırın içine saklanan Alparslan sayesinde Güneş'in mekanını belirleyip baskın yapmaktır. Tırın götürüldüğü yerin bir depodan daha fazlası olduğunu öğrenen Çakırbeyliler, ulaştıkları bu önemli bilgiyle vakit kaybetmeden harekete geçerler. Öncesinde, evde konuşulanlardan herkesin Şahin Ağa'nın mekanında toplanacağı bilgisini edinen Selda, bu bilgiyi Ekrem'le paylaşmakta geç kalmaz. Her iki tarafın da karşılıklı kuracağı pusular yüzünden yaşanacak yeni kayıplar kaçınılmaz olacaktır.
Hızır, Güneş'i elinden kaçırdı! #edho— atv (@atvcomtr) 6 Mart 2018
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