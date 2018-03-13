Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 94. yeni bölüm izle: Ceylan ve Hızır'a suikast planı! (EDHO son bölümde neler oldu?)

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümde heyecan dorukta olacak. Salı akşamları atv'de yayınlanan ve başrollerde Deniz Çakır ile Oktay Kaynarca'nın yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümde Selda, Hızır'ı öldürmek için harekete geçiyor. Kimsesiz Yaşar tarafından ele geçirilen ve sorguya çekilen Yalçın, yetiştiği yere dair bilgiler verir. Bu önemli bilgiler içinde Selda ve Candan'ın da suikastçı olduğunu söyler. Selda, Hızır'ı öldürmek için, Candan ise Ceylan'ı öldürmek için harekete geçer. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı ve bölüme dair detaylar...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Herkesi ölümle burun buruna getiren büyük planda sona yaklaşılırken dikkat edilmesi gereken en önemli şey zamanlamadır. Çakırbeyli Ailesi'nin içine yerleştirilmiş düşmanlar tek tek kendini açık etmeye başlamış, Yalçın'ın ele geçirilmesiyle de önemli bilgilere ulaşılmıştır. Kurduğu oyunun ortaya çıkmasına ramak kaldığını fark eden Hasan, içerideki adamlarına harekete geçme emrini verir. Hızır ise tehlikenin farkındadır, Ünal Kaplan ve Ceylan'ı dikkatli hareket etmesi için uyarır. Hızır'ın göz ardı etmemesi gereken asıl şey ise şimdiye kadar gücünü küçümsediği Selda ve Candan'ın özel yetiştirilmiş tetikçiler olmasıdır.