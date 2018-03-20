Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 95. yeni bölüm izle: Hızır'dan Amerikalı düşmanına rest!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 95. yeni bölümü bu akşam EDHO hayranları ile buluşuyor. Salı akşamları atv'de ekrana gelen ve Oktay Kaynarca ile Deniz Çakır'ın başrolünde oynadığı fenomen dizinin yeni bölümünde Hızır ile esas düşmanları yüzyüze geliyor. Hızır, sonunda amacına ulaşır ve gizli düşmanı ile buluşur. Fakat Hızır, bu düşmanı ile restleşmesini pahalı mı ödeyecek? Ailesi ile tehdit eden Amerikalı'ya karşı ne yapacak? Hızır'ın planı nedir? İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı ve 95. bölüm özeti...
Hızır, Ünal ve Davut ile yaptıkları plan üzerine Hasan'ı ele geçirmişlerdi. İçerideki esas haini bulmak için yapılan sorgulamalardan haberdar olan Amerikalılar, adamının açığa çıkmaması için Hızır'ı tehdit ediyorlar. Hızır ise "Ben tehdit edilerek kontrol edilebilen bir adam değilim!" diyerek rest çekiyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümde Hızır, yeni düşmanına karşı nasıl bir yol izleyecek merak ediliyor.
Hızır ve Ünal Kaplan'ın gizli düşmanları ortaya çıkarmak için başlattıkları mücadelenin sonuna gelinmiş, başta Hasan'ı bitirmek için yapılan operasyon başarılı geçmiştir. Herkesin tek tek sorguya alındığı günün sonunda varılmak istenen nokta, devletin tüm hainlerden temizlenmesidir. Ne var ki Amerikalılar, onlar için çok önemli olan adamlarının alınmasına karşılık vermekte geç kalmaz. Görevini hakkıyla yerine getirmiş olmanın mutluluğu, abisinin hayatta olduğu gerçeğini öğrenmesiyle ikiye katlanan Ceylan'ın hevesi kursağında kalacaktır. Nihayet gerçek düşmanlarının yüzüne bakma fırsatını yakalayan Hızır da bir dönemin kapanışına sevinemeden, kendini yeni bir hikayenin içinde bulacaktır.
EDHO'YA YENİ RAKİP!
Salı akşamlarının en çok izlenen programı, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümü bu akşam atv ekranlarında yayınlanacak. Heyecanla beklenen yeni bölüm ile öncesinde bu akşam ilk bölümü ile ekrana gelecek olan Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisi, izlenme oranlarını nasıl etkileyecek merak ediliyor. Oyuncu kadrosu, konusu ile uzun süredir merakla beklenen Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisi ile Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, salı akşamları birincilik için sıkı bir çekişmeye gireceğe benziyor.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
ATV'nin rekortmen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 94. bölümü Salı akşamı ekrana geldi. Usta oyuncu Ahmet Somers'in canlandırdığı, Hızır Çakırbeyli'nin yeni düşmanı Hasan Bey son bölüme damgasını vurdu. Dizinin son bölümünde Kimsesi Yaşar, Hakkı'yı yakaladı. Yaşar Hakkı'yı öldürmek üzereyken araya giren Ceylan olaya müdahale etti ve Hakkı'yı ölümden kurtardı. Ceylan, Hakkı'nın muhbiri olduğunu Yaşar'a açıkladı.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın finalinde ise Hızır Çakırbeyli ve Ceylan, Hasan'ın eline düştü. Hızır'ı sorgu koltuğundan kurtaran ise Davut oldu. Final sahnesinde ise işler tersine döndü ve bu defa Hasan Hızır'ın eline geçti. Final sahnesinde ise bu defa sorgulanan isim Hasan oldu.
Herkesi ölümle burun buruna getiren büyük planda sona yaklaşılırken dikkat edilmesi gereken en önemli şey zamanlamadır. Çakırbeyli Ailesi’nin içine yerleştirilmiş düşmanlar tek tek kendini açık etmeye başlamış, Yalçın’ın ele geçirilmesiyle de önemli bilgilere ulaşılmıştır.
Kurduğu oyunun ortaya çıkmasına ramak kaldığını fark eden Hasan, içerideki adamlarına harekete geçme emrini verir. Hızır ise tehlikenin farkındadır, Ünal Kaplan ve Ceylan’ı dikkatli hareket etmesi uyarır. Hızır’ın göz ardı etmemesi gereken asıl şey ise şimdiye kadar gücünü küçümsediği Selda ve Candan’ın özel yetiştirilmiş tetikçiler olmasıdır.
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