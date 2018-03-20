Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 95. yeni bölüm izle: Hızır'dan Amerikalı düşmanına rest!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 95. yeni bölümü bu akşam EDHO hayranları ile buluşuyor. Salı akşamları atv'de ekrana gelen ve Oktay Kaynarca ile Deniz Çakır'ın başrolünde oynadığı fenomen dizinin yeni bölümünde Hızır ile esas düşmanları yüzyüze geliyor. Hızır, sonunda amacına ulaşır ve gizli düşmanı ile buluşur. Fakat Hızır, bu düşmanı ile restleşmesini pahalı mı ödeyecek? Ailesi ile tehdit eden Amerikalı'ya karşı ne yapacak? Hızır'ın planı nedir? İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı ve 95. bölüm özeti...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 95. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hızır, Ünal ve Davut ile yaptıkları plan üzerine Hasan'ı ele geçirmişlerdi. İçerideki esas haini bulmak için yapılan sorgulamalardan haberdar olan Amerikalılar, adamının açığa çıkmaması için Hızır'ı tehdit ediyorlar. Hızır ise "Ben tehdit edilerek kontrol edilebilen bir adam değilim!" diyerek rest çekiyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümde Hızır, yeni düşmanına karşı nasıl bir yol izleyecek merak ediliyor.

Hızır ve Ünal Kaplan'ın gizli düşmanları ortaya çıkarmak için başlattıkları mücadelenin sonuna gelinmiş, başta Hasan'ı bitirmek için yapılan operasyon başarılı geçmiştir. Herkesin tek tek sorguya alındığı günün sonunda varılmak istenen nokta, devletin tüm hainlerden temizlenmesidir. Ne var ki Amerikalılar, onlar için çok önemli olan adamlarının alınmasına karşılık vermekte geç kalmaz. Görevini hakkıyla yerine getirmiş olmanın mutluluğu, abisinin hayatta olduğu gerçeğini öğrenmesiyle ikiye katlanan Ceylan'ın hevesi kursağında kalacaktır. Nihayet gerçek düşmanlarının yüzüne bakma fırsatını yakalayan Hızır da bir dönemin kapanışına sevinemeden, kendini yeni bir hikayenin içinde bulacaktır.