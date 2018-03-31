Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 97. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? (EDHO son bölüm izle)

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 97. yeni bölüm fragmanı için meraklı bekleyiş sürüyor. Atv'de salı günleri ekrana gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde Servet'in ölümü izleyenleri derinden etkiledi. Amerikalı Sam'in ortaya çıkması, Hızır'ı tehdit etmesi ve onların yakaladığı herkesi serbest bırakması sonrasında Hızır ve çevresindeki herkes için ölüm tehlikesi en üst düzeye çıkar. Bu yüzden hayati tehlikesi nedeniyle yurt dışına gitmesi istenen Servet'in öldürülmesi Hızır'ın sabrını zorluyor. Şimdi Hızır buna karşılık ne yapacak merak ediliyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı pazar günleri yayınlanıyor. Fragman çıkar çıkmaz sizlerle paylaşacağız. Yeni fragmanı takip etmek isterseniz aşağıdaki linkten kontrol edebilirsiniz.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

ATV'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 27 Mart Salı akşamı 96. bölümüyle ekranlara geldi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'de hamile olduğunu öğrenen Meryem rahatsızlanınca şok bir gerçekle yüz yüze kalmıştı. Kalp rahatsızlığı ortaya çıkan Meryem'in çocuğunu aldırması gerektiği doktoru tarafından açıklanmıştı. Dizinin yeni bölümünde Meryem bu hastalığı ve hamileliği arasında kaldı. Meryem tüm risklere rağmen çocuğunu doğurmak istediğini söyledi.