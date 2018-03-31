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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 97. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? (EDHO son bölüm izle)

DİZİ HABERLERİ  | 31.03.2018 08:31 | Son Güncelleme

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 97. yeni bölüm fragmanı heyecanla bekleniyor. Geçtiğimiz Salı günü son bölümü ile ekrana gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da kalbindeki rahatsızlığı sonrasında Meryem'in bebeği aldıracak mı yoksa ölümü pahasına doğum yapacak mı merak ediliyordu. Meryem, doğum yapma kararı almış ve bunu Hızır'dan saklamıştı. Heyecanla izlenen son bölüm finalinde ise Servet'in ölümü herkesi şok etmişti. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı fragman detayları haberimizde

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 97. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? (EDHO son bölüm izle)

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 97. yeni bölüm fragmanı için meraklı bekleyiş sürüyor. Atv'de salı günleri ekrana gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde Servet'in ölümü izleyenleri derinden etkiledi. Amerikalı Sam'in ortaya çıkması, Hızır'ı tehdit etmesi ve onların yakaladığı herkesi serbest bırakması sonrasında Hızır ve çevresindeki herkes için ölüm tehlikesi en üst düzeye çıkar. Bu yüzden hayati tehlikesi nedeniyle yurt dışına gitmesi istenen Servet'in öldürülmesi Hızır'ın sabrını zorluyor. Şimdi Hızır buna karşılık ne yapacak merak ediliyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı pazar günleri yayınlanıyor. Fragman çıkar çıkmaz sizlerle paylaşacağız. Yeni fragmanı takip etmek isterseniz aşağıdaki linkten kontrol edebilirsiniz.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 97. Yeni Bölüm Fragmanı

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

ATV'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 27 Mart Salı akşamı 96. bölümüyle ekranlara geldi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'de hamile olduğunu öğrenen Meryem rahatsızlanınca şok bir gerçekle yüz yüze kalmıştı. Kalp rahatsızlığı ortaya çıkan Meryem'in çocuğunu aldırması gerektiği doktoru tarafından açıklanmıştı. Dizinin yeni bölümünde Meryem bu hastalığı ve hamileliği arasında kaldı. Meryem tüm risklere rağmen çocuğunu doğurmak istediğini söyledi.

Dizinin final sahnesinde ise büyük bir şok yaşandı. Usta oyuncu Tuna Orhan'ın canlandırdığı Servet karakteri arabasında ölü olarak bulundu. Hızır Çakırbeyli çok sevdiği Servet'i ölmüş olarak görünce şok yaşadı.

Etrafındakilerin sağlığıyla ilgili söylediklerine aldırış etmeyen Meryem, çocuğunu doğurmak konusunda kararlıdır. Aldığı bu zor karar sonucunda, ardında bırakacaklarını emanet edebileceği tek kişi ise Ceylan'dır. Hızır'a olan düşkünlüğü herkes tarafından bilinen Ceylan, son zamanlarda yakınlaşmaya başladığı Meryem'in bu arzusu sonucu kazanmakla kaybetmek arasında bir yerde kalır. Diğer tarafta da olaylar durulmak bilmez.

Ekrem, Güneş ve Hakkı'nın masaya oturma hazırlığı yaptığı günlerde, Çakırbeylilerin atacağı her yanlış adım aileden birinin kaybına sebebiyet verebilir. Düşmanlarıyla savaşırken dahi gücünü ailesinden aldığını söyleyen Hızır, onu güçsüz bırakabilecek şeyin de ailesi olduğunu, yaşayacağı yeni kayıpla tekrar görecektir.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm izle

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