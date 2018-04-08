Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 98. bölüm fragmanı! 'Karımı öldürmek isteyenler, ölmek neymiş öğrensinler'

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 98. bölümüyle 10 Nisan Salı akşamı ATV ekranlarında olacak. Yeni bölümüyle nefesleri kesecek olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 98. bölüm fragmanı da yayınlandı. Son bölümde hastanede Meryem öldürülmek istenmiş ve son anda Ceylan hayatını kurtarmıştı. Şimdi ise Hızır Çakırbeyli eşini öldürmeye çalışanlardan intikam almaya başlıyor. Masada ise Hızır'ın, 'Karımı öldürme niyetinde olanlar, ölmek neymiş öğrensinler. Karımı öldürme emrini kim verdi?' sözleri dikkat çekiyor.
Hamile olan Meryem, Ceylan ve Alparslan'ı da işin içine katarak hastalığını Hızır'dan saklamıştı. Ancak Hızır, Alparslan'dan şüphelenmesi ile peşine düşmüş ve Meryem'in hastalığını öğrenmişti. Hastanede yatan Meryem'i bulan Hızır, kendisinden neden bu gerçeği sakladıklarının hesabını soruyor.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Riskli bir hamilelik yaşayan ve aynı zamanda kalp hastalığı da çıkan Meryem, bunu kocası Hızır'dan saklamıştı. Ancak Hızır Çakırbeyli, Meryem'in hastalığını sonradan öğrendi. EDHO'nun 97. bölümünde, polis kılığına giren Fahri ve Alpaslan ise korumalarının gözü önünde Hasan'ı öldürdü.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın geçen bölümünde canını kurtarmak için yurtdışına gitme planları yapan Servet ölümünden kaçamamış, Güneş'in tetikçilerinin kurbanı olmuştur. Büyük kayıplarına sessiz kalamayacak Çakırbeyliler derhal intikam peşine düşerler. Tetiği çekenden ziyade, bu ölüm emrini verenle ilgilenen Hızır karşılık vermekte geç kalmaz.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 97. bölümde Hızır'ı bitirmek için sevdiklerine dokunmak gerektiğini bilen düşmanları da yaptıkları ölüm listesinde ilk sıraya Meryem'i alarak aileyi derdinden sarsacak hamle için harekete geçerler. Selda, Meryem'in hastaneye geldiği zaman uygun vakiti beklemektedir. Yalnız olduğunu görünce Meryem'in karşısına çıkar. Ceylan'ın son anda kapıdan Selda'nın sesini duyması sonrasında harekete geçer. Ve ondan önce davranarak Selda'yı öldürür.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde Meryem ise çocuğunu doğurmak uğruna çoktan kendi canından geçmiştir. En sevdiğini korumak adına tüm kötü haberleri evinden uzak tutmaya çalışan Hızır'ın onu yıkacak asıl kötü haberi öğrenmesi ise an meselesidir. Alparslan'ın şüpheli bir şekilde yanından ayrılması sonrasında Hızır, onu takip etmeye başlar. Ve Meryem'in hastalığını öğrenir.
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