Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a sürpriz oyuncu! EDHO 155. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Yönetmenliğini Onur Tan'ın üstlendiği, başrollerinde Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, Mustafa Üstündağ, Hüseyin Avni Danyal, Burak Sergen'in rol aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a yeni bir oyuncu daha katıldı.

Usta oyuncu Ekrem İspir EDHO kadrosuna dahil oldu. Akasya Durağı; Arka Sokaklar; Kanıt; Kaçak; Çukur; Medcezir; Poyraz Karayel; Kurtlar Vadisi Pusu; Aşk-ı Memnu gibi birçok dizide yer alan Ekrem İspir, 4 Şubat Salı yayınlanacak olan 155. bölümde ilk kez izleyiciyle buluşacak.





