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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a sürpriz oyuncu! EDHO 155. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

DİZİ HABERLERİ  | 03.02.2020 19:56 | Son Güncelleme

Atv'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın oyuncu kadrosuna sürpriz bir isim katıldı. Oyuncu Ekrem İspir, EDHO'nun 155. yeni bölümünde rol almaya başlayacak.

Yönetmenliğini Onur Tan'ın üstlendiği, başrollerinde Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, Mustafa Üstündağ, Hüseyin Avni Danyal, Burak Sergen'in rol aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a yeni bir oyuncu daha katıldı.

Usta oyuncu Ekrem İspir EDHO kadrosuna dahil oldu. Akasya Durağı; Arka Sokaklar; Kanıt; Kaçak; Çukur; Medcezir; Poyraz Karayel; Kurtlar Vadisi Pusu; Aşk-ı Memnu gibi birçok dizide yer alan Ekrem İspir, 4 Şubat Salı yayınlanacak olan 155. bölümde ilk kez izleyiciyle buluşacak.

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