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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da da birliktelerdi! Oktay Kaynarca'nın yeni dizisine flaş transfer

11.06.2022 07:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın final yapmasının ardından Onur Tan ile birlikte Güzel Adamlar isimli yapım şirketini kuran Oktay Kaynarca'nın yeni dizisinin adı 'Ben Bu Cihana Sığmazam' olmuştu. Merakla beklenen diziye flaş bir ismin transfer olacağı iddia edildi.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da da birliktelerdi! Oktay Kaynarca'nın yeni dizisine flaş transfer

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın final yapmasıyla birlikte Onur Tan ile birlikte Güzel Adamlar isimli yapım şirketini kuran Oktay Kaynarca'nın yeni dizisi 'Ben Bu Cihana Sığmazam', eylül ayında atv ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.

OKTAY KAYNARCA İLE AYNI DİZİDE BULUŞUYOR

Arif Hür'ün haberine göre; Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı 'Tipi' karakteri ile hafızalara kazınan usta oyuncu Savaş Özdemir'in, Oktay Kaynarca'nın yeni dizisi "Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yönetmeni Onur Tan ile görüştüğü ortaya çıktı.

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KADROYA DAHİL OLMASI AN MESELESİ

Şu ana kadar kendisine gelen 4 dizi ve 2 sinema filmi teklifini reddettiği öğrenilen Özdemir'in, 'Ben Bu Cihana Sığmazam' dizisi ile görüşmelerinin devam ettiği ve kadroya dahil olmasının an meselesi olduğu öğrenildi.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi Oktay Kaynarca
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