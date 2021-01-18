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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hayriye Çakırbeyli öldü mü? Sabina Toziye diziden ayrılıyor mu? EDHO 179. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

18.01.2021 02:25 | Son Güncelleme:
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin merakla beklenen 179. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Atv'nin fenomen dizisi EDHO'nun yeni bölümünde herkesi şaşırtacak bir ayrılık yaşanacak. Yeni bölümde Çakırbeyliler'in evine yapılan silahlı saldırıda Hızır ve İlyas'ın anneleri Hayriye Çakırbeyli vurularak ölüyor. EDHO'da Hayriye Çakırbeyli rolünü canlandıran usta oyuncu Sabina Toziya ise 179. bölümde diziye veda ediyor.

Oktay Kaynarca, Sanem Çelik, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, Pelin Akil ve Sabina Toziya'nın başrollerini paylaştığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi yeni yılla birlikte ekrana ara vermişti. Ekranlardan 3 hafta uzak kalan EDHO 19 Ocak Salı akşamı 179. yeni bölümüyle hayranlarının karşısına çıkacak.

HAYRİYE ÇAKIRBEYLİ ÖLÜYOR!

EDHO'nun yeni bölümünde Çakırbeyli ailesinin evine düşmanları baskın düzenliyor. Saldırıda vurulan Hayriye Çakırbeyli ise ölüyor. EDHO'da Hayriye karakterine hayat veren Sabina Toziya ise gelecek hafta yayınlanacak olan 179. bölümde senaryo gereği ölerek diziye veda ediyor.

hayriye çakırbeyli

ALİ SÜRMELİ DİZİYE DÖNÜYOR!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 179. yeni bölümünde sürpriz isim! Levent Sülün EDHO'da rol alacakEşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 179. yeni bölümünde sürpriz isim! Levent Sülün EDHO'da rol alacak

Öte yandan geçtiğimiz sezon kadroya dahil olan ancak beyin kanaması geçirdiği için dizide rol almaya devam edemeyen Ali Sürmeli de yeni bölümle birlikte diziye geri dönüyor.

alisürmeli


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