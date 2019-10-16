Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır'dan acı intikam! Feyyaz'ın oğlu öldü! EDHO 143. son bölüm izle

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 143. son bölümü ile 15 Ekim Salı akşamı ATV ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer, Burak Sergen, Ozan Akbaba ve Naz Elmas'ın yer aldığı EDHO'nun son bölümünde; Hızır, İlyas ve Alparslan, Altan'ın adamları tarafından alındı. İşkence gören Çakırbeyliler, kurtulduktan sonra ise Altan'ın iş birliği yaptığı Feyyaz'dan intikamlarını aldı.



EDHO'nun son bölüm final sahnesinde, Feyyaz'ın oğlu öldürüldü. Evinin önünde saldırıya uğrayan Feyyaz oğlunun vurulduğunu görünce yıkıldı.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hızır ve dostları, Altan'ın işbirlikçileriyle yaptığı plan sonucunda, düşmanın ablukası altında kalmışlardır.

Haşmet ve Rafet'in vurulacağı bu hain tuzak, yaşanan çatışmayla sınırlı kalmaz. Hızır'dan aldığı darbenin cevabını derhal vermek isteyen Altan, Çakırbeylileri istihbarat sorgusuna alacaktır.



Aliesi ve sevdiklerinin canıyla tehdit edilen Hızır ve İlyas çok geçmeden salınırken Alparslan için kurtuluş o kadar kolay olmayacaktır. Masanın kimi üyeleri merakla Çakırbeylilerden gelecek iyi haberleri beklerken, kimi üyeleri de hastanede ölüm kalım savaşı vermektedir. Haşmet çatışmadan sağ salim kurtulmayı başarabilmiş olsa da düşmanları işlerini yarım bırakmamaya kararlıdır.



En çok da Emine'yi sarsacak olan olay, Façalılar ile Meftunlar arasındaki kavganın da kızışmasına neden olacaktır. Altan, masadan istediklerini alana kadar Alparslan'a işkence edebileceğini, Hızır'a gönderdiği bir video ile kanıtlar. Hızır ise yeğeni için canı dahil ne gerekiyorsa vermeye hazırdır.

