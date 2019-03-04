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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır ihaneti affetmedi! Kim ölüyor? EDHO 127. yeni bölüm fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 04.03.2019 02:06 | Son Güncelleme

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin merakla beklenen 127. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. EDHO yeni bölümde Çakırbeyliler'in yeni düşmanı Zeki, Alpaslan'ı tuzağa düşürmeye çalışıyor. Hızır Çakırbeyli ise 'Aynı masada oturuyoruz ama bana ihanet ettin' diyerek masada yer alan bir kişinin ölüm emrini veriyor. İnfazı ise Tipi yapıyor. Peki EDHO'da kim ölüyor? Yeni bölümde neler yaşanacak? İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 127. yeni bölüm fragmanı.

ATV'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 5 Mart Salı akşamı 127. yeni bölümüyle ekrana gelecek. EDHO yeni bölüme, Zeki'nin hem Çakırbeyliler'e hem de Façalılar'a karşı olan yeni planları damga vuracak. Masadaki herkesi ölümle tehdit eden Zeki, kendisinden olmayanları tek tek ortadan kaldırmaya kararlı. Yeni bölümde Hızır ise masada yer alan bir kişinin düşmanı Zeki'yle görüştüğünü öğrenince infaz emrini verecek.

EDHO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Ömür Façalı, aileler arasındaki düşmanlığa rağmen İlyas'tan beklentisini açıkça dile getirir. İstekleri uğruna önündeki engelleri yok sayacak kadar gözü kara olduğunu bir kez daha kanıtlar. Behzat'ı çileden çıkaracak yakınlık düşman ikili arasında yeni bir gerginliğin de sebebi olacaktır. Kardeşlerinin intikamını almak için Çakırbeyliler ile Façalıların karşısına dikilen Zeki Sivri, kan parası bahanesiyle masayı haraca bağlama peşine düşer. Taleplerinin yerine getirilmemesi durumunda yapabileceklerini korkusuzca söyleyip herkesi tehdit edebilmesinin sırrı ise ardındaki büyük güçte saklıdır. Hızır'ın ölümü için hazırladığı tuzakla savurduğu tehditlerin lafta kalmayacağını çok geçmeden gösterecektir. EDHO'da Zeki Sivri, tehditlerinin ardından önce İlyas'a bir tuzak kurdu. İlyas yolda aracıyla giderken kurşunların hedefi oldu. Final sahnesinde ise Hızır, Zeki'nin kurduğu bombalı tuzaktan son anda kurtulmayı başardı.

EDHO'DA ZEKİ ROLÜNÜ KİM OYNUYOR?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Zeki karakterini canlandıran Koray Şahinbaş, 1972 yılında dünyaya gelmiştir. Yonca Cevher ile 2015 yılında evlenmiştir. 47 yaşındaki oyuncu Dila Hanım dizisinde hayat verdiği Raşit karakteri ile dikkat çekti. Oyuncunun diğer projelerinden birisi de Savaşçı dizisi olmuştu. Koray Şahinbaş bir dönem Diriliş Ertuğrul dizisinde Tara karakterini de canlandırmıştı. Son olarak ATV ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine Zeki Sivri karakteriyle dahil oldu.

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