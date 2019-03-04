Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır ihaneti affetmedi! Kim ölüyor? EDHO 127. yeni bölüm fragmanı izle!

ATV'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 5 Mart Salı akşamı 127. yeni bölümüyle ekrana gelecek. EDHO yeni bölüme, Zeki'nin hem Çakırbeyliler'e hem de Façalılar'a karşı olan yeni planları damga vuracak. Masadaki herkesi ölümle tehdit eden Zeki, kendisinden olmayanları tek tek ortadan kaldırmaya kararlı. Yeni bölümde Hızır ise masada yer alan bir kişinin düşmanı Zeki'yle görüştüğünü öğrenince infaz emrini verecek.

EDHO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ömür Façalı, aileler arasındaki düşmanlığa rağmen İlyas'tan beklentisini açıkça dile getirir. İstekleri uğruna önündeki engelleri yok sayacak kadar gözü kara olduğunu bir kez daha kanıtlar. Behzat'ı çileden çıkaracak yakınlık düşman ikili arasında yeni bir gerginliğin de sebebi olacaktır. Kardeşlerinin intikamını almak için Çakırbeyliler ile Façalıların karşısına dikilen Zeki Sivri, kan parası bahanesiyle masayı haraca bağlama peşine düşer. Taleplerinin yerine getirilmemesi durumunda yapabileceklerini korkusuzca söyleyip herkesi tehdit edebilmesinin sırrı ise ardındaki büyük güçte saklıdır. Hızır'ın ölümü için hazırladığı tuzakla savurduğu tehditlerin lafta kalmayacağını çok geçmeden gösterecektir. EDHO'da Zeki Sivri, tehditlerinin ardından önce İlyas'a bir tuzak kurdu. İlyas yolda aracıyla giderken kurşunların hedefi oldu. Final sahnesinde ise Hızır, Zeki'nin kurduğu bombalı tuzaktan son anda kurtulmayı başardı.