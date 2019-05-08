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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır intikamını aldı! Zeki ölüyor mu? EDHO 136. son bölüm izle!

DİZİ HABERLERİ  | 08.05.2019 01:33 | Son Güncelleme

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 136. son bölümüyle ekrana geldi. EDHO son bölümde Behzat, Haşmet'in öldürttüğü Ferman'ın intikamını feci şekilde aldı. Diziye yeni katılan Mehmet Çepiç'in canlandırdığı istihbarat başkanı karakteri ise dengeleri değiştirdi. Hızır adamlarıyla Zeki'nin mekanını bastı. Behzat ve Alpaslan ise istihbarat elemanı kılığında Zeki'yi polisin elinden aldı. Peki EDHO'da Zeki ölecek mi? İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 136. son bölümde yaşananlar ve final sahnesi.

ATV'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 136. son bölümüyle 7 Mayıs Salı akşamı ekrana geldi. EDHO son bölümde, usta oyuncu Mehmet Çepiç istihbarat başkanı karakteriyle diziye katıldı.

EDHO son bölümde Haşmet'in kendisine ihanet eden oğlu Ferman'ı boğarak öldürtmesinin ardından Behzat harakete geçti. Behzat Ferman’ı boğarak öldüren Musa ve diğer adamın karşısına alıp onlardan hesap sordu. Musa’ya “Siz kimsiniz ailemden birini öldürüyorsunuz” diyerek silahını ateşledi ve ikisini de öldürdü.

Diğer yandan ise final sahnesinde Hızır, Alpaslan ve Behzat Zeki'ye büyük bir tuzak kurdu. Zeki'nin mekanını basan Hızır ve adamları polisin gelmesiyle Zeki'yi ele geçiremedi. Ancak kendilerini istihbarat elemanları olarak tanıtan ve kılık değiştiren Behzat ve Alpaslan, Zeki'yi polisin elinden aldı. Artık Zeki de Hızır'ın eline geçti.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mesut'un ölümünün ardından yerine geçecek isim için hızlıca çalışmalara başlayan Ünal Kaplan, Akif'in yakın zamanda başına bela açabileceğini de bilmektedir.Akif'in gücünü kırmak için ise biran önce Zeki'nin devreden çıkarılması gerekmektedir. Ünal Kaplan, masasını korumak adına görüşmelere devam ederken Zeki meselesiyle Çakırbeyliler ilgilenecektir.

Façalıların öncelikli hedefi de Ferman'ın ölümüne neden olan kişiyi bulup yok etmek olacaktır. İki ailenin bir kere daha aynı amaç etrafında toplanmasına sebep olan ortak düşmana ulaşmak için ise Esra ile işbirliği yapmak en iyi seçenektir. Yeğeninin ölümünün ardından acısını paylaşmak için soluğu sevdiğinin yanında alan Ömür ile ilgili İlyas'ın bir an önce bir karar vermesi gerekmektedir.

Hızır'ın üzerine gittiği bu konu, İlyas'ı yakın zamanda bir tercih yapmaya itecektir. Alparslan ise sevdiğiyle ilgili kararını çoktan vermiştir. Bu konularda amcalarından farklı olan Alparslan'ın, hayatıyla ilgili verdiği bu önemli kararın arkasında başka nedenler olması ihtimali ise çok yüksektir

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