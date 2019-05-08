Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır intikamını aldı! Zeki ölüyor mu? EDHO 136. son bölüm izle!

ATV'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 136. son bölümüyle 7 Mayıs Salı akşamı ekrana geldi. EDHO son bölümde, usta oyuncu Mehmet Çepiç istihbarat başkanı karakteriyle diziye katıldı.

EDHO son bölümde Haşmet'in kendisine ihanet eden oğlu Ferman'ı boğarak öldürtmesinin ardından Behzat harakete geçti. Behzat Ferman’ı boğarak öldüren Musa ve diğer adamın karşısına alıp onlardan hesap sordu. Musa’ya “Siz kimsiniz ailemden birini öldürüyorsunuz” diyerek silahını ateşledi ve ikisini de öldürdü.

Diğer yandan ise final sahnesinde Hızır, Alpaslan ve Behzat Zeki'ye büyük bir tuzak kurdu. Zeki'nin mekanını basan Hızır ve adamları polisin gelmesiyle Zeki'yi ele geçiremedi. Ancak kendilerini istihbarat elemanları olarak tanıtan ve kılık değiştiren Behzat ve Alpaslan, Zeki'yi polisin elinden aldı. Artık Zeki de Hızır'ın eline geçti.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mesut'un ölümünün ardından yerine geçecek isim için hızlıca çalışmalara başlayan Ünal Kaplan, Akif'in yakın zamanda başına bela açabileceğini de bilmektedir.Akif'in gücünü kırmak için ise biran önce Zeki'nin devreden çıkarılması gerekmektedir. Ünal Kaplan, masasını korumak adına görüşmelere devam ederken Zeki meselesiyle Çakırbeyliler ilgilenecektir.