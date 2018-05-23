Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır Ünal'ı öldürecek mi? 'Masanı elinden aldım canını da alacağım'

Haziran ayında nefes kesecek bir sezon finaliyle ekranlara 4 ay ara verecek olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 104. bölümünde Hızır ve Ünal arasında yaşananlar izleyenleri ekran başına kilitledi. Sezon finaline doğru Hızır'ın masadaki düşmanlarını tek tek öldürdüğü EDHO'nun son bölümünde, Hızır bu defa Ünal'ın karşısına çıktı ve tehditler savurdu.

Hızır Çakırbeyli, Ünal'a artık dostu olmadığını söyleyerek, 'Masanı elinden aldığım gibi bir gün hayatını da elinden alacağım. Asıl kaybeden sensin. Masanı kaybettin gücünü kaybettin. CIA, NATO, Gladyo her gelen masana birini oturttu. Bana düşen de onları öldürmek oldu. Sen CIA'yle pazarlık yaparken ben Ekrem'in kafasına sıkıyordum. Hangimiz güçlüyüz? Bir gün seni öldürmemi istersen, yakınlarıma saldırmana gerek yok. Beni çağır yeter. Ancak beni öldürürsen masanın lideri olursun' dedi.

Hızır'ın tehditleri karşısında büyük şok yaşayan Ünal ise, 'Senin bunak dostuna yıllarca ses çıkardım. O hadsiz burada canıma kastetti. Senin hatırın için

canını bağışladım. Çok da umrumdaydı seninle dost olmak. Seni son defa uyarıyorum' dedi.