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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır Ünal'ı öldürecek mi? 'Masanı elinden aldım canını da alacağım'

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ HABERLERİ  | 23.05.2018 02:04 | Son Güncelleme

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 22 Mayıs Salı yayınlanan 104. bölümüne Hızır Çakırbeyli ve Ünal Kaplan'ın büyük restleşmesi damga vurdu. Hızır ve Ünal artık en büyük iki düşman haline geldi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde Ünal'ın karşısına çıkan Hızır 'Artık benim dostum değilsin. Bir gün seni öldürmemi istersen yakınlarıma, dostlarıma saldırmana gerek yok. Beni çağır yeter' dedi. Hızır'ın bu tehditleri 'Ünal sezon finalinde ölecek mi?' sorusunu akıllara getirdi.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır Ünal'ı öldürecek mi? 'Masanı elinden aldım canını da alacağım'

Haziran ayında nefes kesecek bir sezon finaliyle ekranlara 4 ay ara verecek olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 104. bölümünde Hızır ve Ünal arasında yaşananlar izleyenleri ekran başına kilitledi. Sezon finaline doğru Hızır'ın masadaki düşmanlarını tek tek öldürdüğü EDHO'nun son bölümünde, Hızır bu defa Ünal'ın karşısına çıktı ve tehditler savurdu.

Hızır Çakırbeyli, Ünal'a artık dostu olmadığını söyleyerek, 'Masanı elinden aldığım gibi bir gün hayatını da elinden alacağım. Asıl kaybeden sensin. Masanı kaybettin gücünü kaybettin. CIA, NATO, Gladyo her gelen masana birini oturttu. Bana düşen de onları öldürmek oldu. Sen CIA'yle pazarlık yaparken ben Ekrem'in kafasına sıkıyordum. Hangimiz güçlüyüz? Bir gün seni öldürmemi istersen, yakınlarıma saldırmana gerek yok. Beni çağır yeter. Ancak beni öldürürsen masanın lideri olursun' dedi.

Hızır'ın tehditleri karşısında büyük şok yaşayan Ünal ise, 'Senin bunak dostuna yıllarca ses çıkardım. O hadsiz burada canıma kastetti. Senin hatırın için
canını bağışladım. Çok da umrumdaydı seninle dost olmak. Seni son defa uyarıyorum' dedi.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
CIA'in gözden çıkardığı Ekrem, Hızır'ın ellerinden ölüme yollanırken diğer tarafta Şahin Ağa da Ünal Kaplan'dan intikamını almaya çok yakındır. Düşmanların tek tek yok edildiği günlerde, Ekrem'in otellerine el koyarak legalleşme yolunda adım atan Çakırbeylilerin hevesleri kursaklarında kalır. Ellerindeki devir işlemlerine ait belgeler dahi Hızır'dan bir adım önde giden Sam'in planlarına engel olamayacaktır. Arkasına CIA'in büyük desteğini alan Kudret'in daha güçlü bir halde korku salmaya devam edeceği aşikardır. Günler geçtikçe dostlarını kaybedip yeni düşmanlar kazanan Hızır'ın ise işleriyle ilgili büyük bir değişime gitmesi artık şart olmuştur. Çakırbeyli hanesinde de huzursuzluk devam etmektedir. Evliliğiyle ilgili kararından dönmeye niyeti olmayan Meryem, anlaşmaya yanaşmayan Hızır ile boşanabilmek için her yola başvurur. Bu yollardan bir tanesinin sonunda ise tüm aileyi parçalayacak bir yıkım olacaktır.


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