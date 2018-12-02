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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır ve Alpaslan ortadan kayboluyor! EDHO 118. yeni bölüm fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 02.12.2018 22:55 | Son Güncelleme

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 118. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümünde Çakırbeyliler'in Ateş'in öldürülmesi ortalığı karıştırıyor. Ünal Hızır'ı uyararak, 'Alpaslan'ın yaptığı çok büyük bir iş. Faturasını da çok büyük birisine kesecekler. Hayatta kalmaya çalış' diyor. Hızır ve Alpaslan ise polis tarafından gözaltına alınıyor. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 118. yeni bölüm fragmanı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır ve Alpaslan ortadan kayboluyor! EDHO 118. yeni bölüm fragmanı izle!

ATV'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 118. yeni bölümünde Çakırbeyliler'i zor günler bekliyor. Gizli tanık olan Ateş'i saklandığı evden kaçırarak öldüren İlyas ve Hızır'a operasyon yapılıyor. Ünal ise Hızır'ı uyararak Alpaslan'ın yaptığının faturasını daha büyük birisine keseceklerini söyleyerek dikkatli olmasını istiyor. Alpaslan ve Hızır yaşanan olayların ardından polis tarafından gözaltına alınıyor. İlyas ise ortadan kaybolan ağabeyi Hızır ile Alpaslan'ı bulmak için harekete geçiyor.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde, Çakırbeyliler Ateş'in hain olduğunu anladı ve kaçmak üzereyken yakaladı. Ancak polis Ateş'i Çakırbeyliler'in elinden aldı. İtirafçı olan Ateş, Çakırbeyliler'in mekanlarını açıklayarak baskın düzenletti. İtirafçı olması nedeniyle Ateş koruma altında gizli bir evde yaşamaya başladı. Ancak intikam almak isteyen Çakırbeyliler, Ateş'in saklandığı eve baskın düzenledi. Ateş'i ele geçiren Hızır, İlyas, Tipi ve Alpaslan aynı anda ateş ederek Ateş'i öldürdü. EDHO'da Ateş rolündeki Erkan Bektaş da 117. bölümde diziye veda etti.

Ateş'i ele geçiren Çakırbeyliler, kendilerine yapılan büyük ihanetin bedelini tek kurşunla ödetmek istemezler. Önce yüzleşecek, Ünal'ı yavaş yavaş öldüren zehrin ne olduğunu öğrenecek sonra da intikamlarını alacaklardır; fakat planları istedikleri gibi gitmez. Davut'un ölümünden sonra göreve gelen Tuncay, düzenlediği baskınla haini ellerinden alır. Bu sayede ölümden kıl payı kurtulan Ateş, yaşamak için itirafçı olmaya hazırdır. Düşmanın eline geçen delillerle başlarına neler gelebileceğini tahmin eden Çakırbeyliler, ya sabah olmadan Ateş belasından kurtulacak ya da ömürlerinin kalanını cezaevinde geçirmeye hazır olacaklardır. Bir yandan Ateş'e ulaşabilmek için yollar aranırken diğer yandan Tuncay'ın sabah düzenleyeceği olası bir operasyon için depolar güvenli yerlere aktarılmaya çalışılır. Tüm bunların tek gecede halledilmesi ise neredeyse imkansızdır.

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