Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Meltem öldü mü? Cansu Melis Karakuş ayrıldı mı? EDHO 127. son bölüm izle!

Ekranların sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz , 5 Mart Salı akşamı ekrana gelen 127. son bölümüyle nefesleri kesti. Hızır Çakırbeyli'nin yeni düşmanı Zeki otelde Hızır'a bombalı saldırı yaptı. Hızır bu saldırıyı yara almadan atlattı ancak Zeki bu defa hedefine Alpaslan'ı aldı. Ünal başkanlığında masa ise ortak düşmanları Zeki'ye karşı toplandı.
CANSU MELİS KARAKUŞ EDHO'YA VEDA ETTİ
Zeki, Alpaslan ve Meltem'i kaçırarak ağızları bantladı. O sırada ise Hızır, Haşmet, İlyas ve Ünal'ın olduğu yere canlı bağlantı yaptı ve isteklerini söyledi. Hızır Alpaslan'ı eli kolu bağlı görünce şoke oldu. Hızır, Alpaslan'a 'Ne istiyorlarsa ver' diye bağırdı. Ancak Zeki Meltem'i tek kurşunla vurarak öldürdü. Böylece dizide Meltem rolünü canlandıran Cansu Melis Karakuş EDHO'ya 127. bölümde veda etti. EDHO'da Zeki'nin elindeki Alpaslan'a ne olacağı ise merak ediliyor.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 128. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 12 Mart Salı ekrana gelecek olan 128. yeni bölümün fragmanı önümüzdeki günlerde yayınlanacak.
EDHO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Hızır Çakırbeyli'nin küçümsediği düşmanı Zeki, otelde kurduğu tuzakla beklenmedik bir hamleye imzasını atmıştır. Özlem'in dikkati sayesinde ölümden kıl payı kurtulan Hızır'ın can borcunu ödemek bundan sonra Alparslan'ın görevi olacaktır. İstediğini alana kadar yolundan vazgeçmeyecek olan Zeki, Çakırbeylileri karşısına alarak açtığı savaşta, masanın yeni üyeleriyle ortaklık kurmaya çalışır. Masanın paylaşmaya yanaşmayacağı haraca karşılık, Alparslan'ın saklı tuttuğu depoların yerini öğrenip el koymayı amaçlamaktadır. Çalarak elde edeceği paralar karşılığında yeni dostlar edinmeyi amaçlayan Zeki'nin, Hızır'dan sonraki hedefi Alparslan olacaktır. Tedbirleri arttırmak yerine Çakırbeylilere açılan savaşa karşılık verme görevini üstlenen Alparslan'ın hayatı büyük risk altındadır.
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