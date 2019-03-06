Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Meltem öldü mü? Cansu Melis Karakuş ayrıldı mı? EDHO 127. son bölüm izle!

Ekranların sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz , 5 Mart Salı akşamı ekrana gelen 127. son bölümüyle nefesleri kesti. Hızır Çakırbeyli'nin yeni düşmanı Zeki otelde Hızır'a bombalı saldırı yaptı. Hızır bu saldırıyı yara almadan atlattı ancak Zeki bu defa hedefine Alpaslan'ı aldı. Ünal başkanlığında masa ise ortak düşmanları Zeki'ye karşı toplandı.

CANSU MELİS KARAKUŞ EDHO'YA VEDA ETTİ

Zeki, Alpaslan ve Meltem'i kaçırarak ağızları bantladı. O sırada ise Hızır, Haşmet, İlyas ve Ünal'ın olduğu yere canlı bağlantı yaptı ve isteklerini söyledi. Hızır Alpaslan'ı eli kolu bağlı görünce şoke oldu. Hızır, Alpaslan'a 'Ne istiyorlarsa ver' diye bağırdı. Ancak Zeki Meltem'i tek kurşunla vurarak öldürdü. Böylece dizide Meltem rolünü canlandıran Cansu Melis Karakuş EDHO'ya 127. bölümde veda etti. EDHO'da Zeki'nin elindeki Alpaslan'a ne olacağı ise merak ediliyor.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 128. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 12 Mart Salı ekrana gelecek olan 128. yeni bölümün fragmanı önümüzdeki günlerde yayınlanacak.