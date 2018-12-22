Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da öldü Gülperi'de ortaya çıktı!

Show TV ekranlarında yayınlanmakta olan Gülperi dizisinin oyuncu kadrosuna Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden yeni bir oyuncu katıldı. Atv ekranlarında 4 sezondur yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisinde Ateş karakterine hayat veren Erkan Bektaş, Gülperi dizisine transfer oldu. Bilindiği gibi Ateş, ağası ve en yakını Tipi’nin eniştesi ve Hızır Çakırbeyli’nin yeğeni Alparslan’ın dayısı olan Davut’u öldürmüş 117. bölümünde öldürülerek diziden ayrılmıştı.

Erkan Bektaş, Gülperi dizisinde Gülperi’nin öldüğü sanılan kocası Eyüp Taşkın karakteri ile ortaya çıktı. Eyüp Taşkın yıllar önce babası Yakup’un ihanetine uğrayarak, Suriye sınırında kaybolmuş ve yıllarca tutsak yaşadıktan sonra kardeşi Ejder’in ölümünden sonra gizlice Türkiye’ye dönerek karısı ve çocuklarını görmek için İstanbul’a gelmiştir.

