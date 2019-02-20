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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da şok final! Gözleri önünde öldürdü! EDHO 125. son bölüm final sahnesi izle!

DİZİ HABERLERİ  | 20.02.2019 01:17 | Son Güncelleme

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 125. son bölümüyle 19 Şubat Salı akşamı ekrana geldi. EDHO son bölümde, Ünal Kaplan'ın yaptığı plan sonrasında iki düşman aile Façalılar ile Çakırbeyliler ticari bir ortaklığın içine girdiler. Behzat ve Haşmet ise Ünal'ın yanına giderek rest çekti. İlyas, Hızır ve Façalılar, Ünal'ın mekanında toplandı. Ünal ise Façalılar'a çok sert bir gözdağı verdi. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 125. son bölüm final sahnesi ve yaşananlar.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da İlyas'ı cezaevinden kurtaran Ünal Kaplan, Façalılar'ı da masaya oturtarak Çakırbeyliler ile zorunlu bir ortaklık yapmalarını sağladı. EDHO finalinde ise, Façalılar'ın hırsızlık işlerini bırakmadığını ve kendi adlarına başkalarına devrettiğini Hızır ortaya çıkardı.

ÜNAL'DAN FAÇALILAR'A GÖZDAĞI!
Hızır, Façalılar'ın işlerini yapan Nedim'i yakalayarak toplantıya getirdi. Ünal ise kendisine hem rest çeken hem de yalan söyleyen Haşmet ve Behzat'a çok sert bir uyarıda bulundu. Ünal, Haşmet'in adamı Nedim'i sopayla vura vura öldürdü. Ünal'ın 'Bundan sonra bir daha yanlış yaparsanız bunun yerinde kardeşin Behzat olur' sözleri dikkat çekti.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Hızır'ın kardeşini cezaevinden kurtarmak için Ünal Kaplan ile yaptığı anlaşmanın sonucunda, Façalılar ile Çakırbeyliler kendilerini ticari bir ortaklığının içinde bulurlar. Masadakilerin şahsi hesaplaşmalar sebebiyle birbirlerine zarar vermelerini yasaklayan dokunulmazlık kuralı, hasımların birbiriyle savaşmasına da engel olacaktır. Ünal Kaplan'ın keskin kurallarının farkında olan Façalılar, masada kalabilmek için eski işlerinden biran önce kurtulmak zorundadırlar; fakat sokaklardan çekilmenin onlara güç kaybettireceğine inanırlar. Bu yüzden en mantıklı çözümü işlerini ahbapları üzerinden devam ettirmekte bulurlar. Bu planları öğrenen Çakırbeyliler, ilk iş olarak bildiklerini kanıtlayıp, düşmanlarını masadan göndermenin peşine düşeceklerdir. Çakırbeyli hanesinde ise evin erkeklerinin aksine, düşmanların barışmasına yönelik planlar yapılmaktadır. İlyas'ı otelde ziyaret eden Ömür, çok geçmeden Hayriye Ana'nın radarına takılır. Haberdar olduğu görüşmenin kahramanını soruşturmaya başlayan Hayriye Ana, Ömür'ü karşısında bulunca krizi fırsata çevirme konusunda ne kadar hünerli olduğunu bir kere daha kanıtlayacaktır.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi ekranlara gelen son bölümüyle izleyicilerine aksiyon dolu anlar yaşattı. Dizinin yayınlanan son bölümünde Hızır'ın kardeşini cezaevinden kurtarmak için Ünal Kaplan ile yaptığı anlaşmanın sonucunda, Façalılar ile Çakırbeyliler kendilerini ticari bir ortaklığının içinde buldular. Son bölümün ardından yeni bölüm fragmanı merak edildi. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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