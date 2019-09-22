Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde flaş değişiklik!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 5. sezonunun 1 Ekim Salı günü ilk bölümüyle ekranlara geleceği duyurulmuştu. Ancak dizinin ilk yayın günüyle ilgili flaş bir değişiklik yaşandı. Medyatava'nın haberine göre dizi 1 Ekim Salı günü değil, 24 Eylül Salı günü yeni sezonun ilk bölümüyle ekranlara gelecek.

Öte yandan Burak Sergen'in canlandıracağı karakterin 4 oğluyla birlikte diziye katılacağı açıklanmıştı.

Dizide Feyyaz Meftun rolünü canlandıracak olan Sergen'in oğullarını Ercan Reşat Demir, Kutay Sungar, Ufuk Tevge ve Erdem Şanlı canlandıracak.

