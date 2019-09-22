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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde flaş değişiklik!

DİZİ HABERLERİ  | 22.09.2019 10:01 | Son Güncelleme

ATV'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yayın tarihinde flaş bir değişiklik oldu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezonu ne zaman başlıyor?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde flaş değişiklik!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 5. sezonunun 1 Ekim Salı günü ilk bölümüyle ekranlara geleceği duyurulmuştu. Ancak dizinin ilk yayın günüyle ilgili flaş bir değişiklik yaşandı. Medyatava'nın haberine göre dizi 1 Ekim Salı günü değil, 24 Eylül Salı günü yeni sezonun ilk bölümüyle ekranlara gelecek.

Öte yandan Burak Sergen'in canlandıracağı karakterin 4 oğluyla birlikte diziye katılacağı açıklanmıştı.

Dizide Feyyaz Meftun rolünü canlandıracak olan Sergen'in oğullarını Ercan Reşat Demir, Kutay Sungar, Ufuk Tevge ve Erdem Şanlı canlandıracak.

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