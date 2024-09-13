Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden Bahar'a transfer! Yayında ilk kez açıkladı

Ekranların sevilen dizisi Bahar yakında 2. sezonu ile ekranlara gelecek. Oyuncu Nizam Namidar Bahar'ın 2. sezonununda yer alacak. Ekol Tv'de Öykü Cengiz'in programına konuk olan isim bu haberi ilk kez açıkladığını söyledi.

Geçen yılın en çok ses getiren ve izlenme rekorları kıran yeni dizisi Bahar güçlenen senaryosuyla ikinci sezona çıkmaya hazırlanıyor.

BAHAR'A 'RIZA' GELİYOR

Asena Bülbüloğlu’nun yapımcılığını üstlendiği MF Yapım imzalı diziye Rıza geliyor. Rıza rolünü oyuncu Nizam Namidar canlanıracak.

Nizam Namidar daha önce Sakla Beni, Ateş Kuşları, Kara Tahta, Benim Adım Melek, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Aile ve İsimsizler gibi dizilerde rol almıştı.

BAHAR YENİ SEZON YAYIN TARİHİ

“Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?” dizisi 5 Eylül’de sete çıktı. Neslihan Yeşilyurt’un yönettiği, Ayça Üzüm ve ekibinin yazdığı dizinin yeni bölümleri merakla beklenirken yeni sezon ilk bölümünün 17 Eylül’e yetişmesi planlandığı öğrenildi.