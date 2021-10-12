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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden beklenen haber geldi! Yayın tarihi belli oldu

12.10.2021 08:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oktay Kaynarca’nın başrolünü üstlendiği Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin hayranları sabırsızlıkla yeni sezondan gelecek haberleri bekliyor. Kadrosunda birbirinden başarılı 12 yeni oyuncuyu katan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yayın tarihi belli oldu.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden beklenen haber geldi! Yayın tarihi belli oldu

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yedinci sezonuyla ekrana gelmeye hazırlanıyor. Uzun süredir büyük bir merakla beklenen dizinin yeni sezon yayın tarihi belli oldu.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Başrollerinde Oktay Kaynarca ve Ozan Emre Yıldırımer’in bulunduğu Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni sezon ilk bölümü 26 Ekim Salı Akşamı ATV ekranında olacak.

Dizi 15 Haziran akşamı yayınlanan 199. bölümüyle sezon finali yapmıştı. 26 Ekim akşamı da dizinin 200. bölümü yayınlanacak.

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İLKER AKSUM, EDHO’DA!

Geçen hafta yapılan açıklamada dizinin oyuncu kadrosuna 12 yeni ismin katıldığı açıklanmıştı. Açıklamaya göre Tardu Flordun, Ragıp Savaş, Burcu Binici, Hazım Körmükçü, Nurseli İdiz, Yosi Mizrahi, Uğur Yücel, Serdar Deniz, Levent Ülgen, Servet Pandur, Eren Vurdem ve Alara Turan yeni sezonda Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ile karşımıza çıkacak.

Usta oyuncu İlker Aksum’un yeni sezonda konuk oyuncu olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yer alacağı belirtildi.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi Oktay Kaynarca
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