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Bomba isimleri kadrosuna katan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, yıldız bir oyuncuyu beş yıl sonra ekrana döndürüyor!

08.10.2021 20:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV’nin en uzun soluklu dizilerinden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın yedinci sezonu için hazırlıklar sürüyor. Yeni sezonu için sete çıkan dizinin ekim ayı sonuna doğru yeni bölümüyle ekrana gelmesi bekleniyor. Yeni sezonda 12 yeni ismi oyuncu kadrosuna dahil eden dizi, yıldız bir oyuncuyu beş yıl sonra yeniden hayranlarıyla buluşturuyor.

Bomba isimleri kadrosuna katan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, yıldız bir oyuncuyu beş yıl sonra ekrana döndürüyor!

Geçtiğimiz sezon 199. bölümüyle final yapan ve altıncı sezonunu sona erdiren Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın yeni sezonundan uzun süredir ses soluk çıkmıyordu. Başrolünde Oktay Kaynarca’nın yer aldığı dizinin ekim ayı sonunda yayınlanmaya başlayacağı iddia edildi.

NURSELİ İDİZ EDHO’DA!

Bu arada dizi için hazırlıklar son hız sürüyor. Yeni sezon çekimlerine başlanan dizinin 12 yeni oyuncusunun arasında yer alan Nurseli İdiz, beş yıl sonra yeniden karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

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Ekranların en deneyimli oyuncularından biri olan Nurseli İdiz, dizi dünyasına adımını 1989 yılında çekilen Geçmiş Bahar Mimozaları isimli TRT dizisiyle atmıştı. O tarihten bu yana Baykuşların Saltanatı, Benim İçin Ağlama, Baldız Geliyorum Demez, Yalan Dünya gibi birçok dizide yer alan İdiz en son 2016 yılında İlişki Durumu: Evli dizisinde canlandırdığı Mediha karakteriyle karşımıza çıkmıştı.

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Nurseli İdiz’le birlikte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine Tardu Flordun, Ragıp Savaş, Burcu Binici, Hazım Körmükçü, Yosi Mizrahi, Uğur Yücel, Serdar Deniz, Levent Ülgen, Servet Pandur, Eren Vurdem, Alara Turan gibi iddialı isimler katıldı.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi Nurseli İdiz
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