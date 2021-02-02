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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz hayranlarına kötü haber! EDHO yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

02.02.2021 22:33 | Son Güncelleme:
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz hayranlarına kötü haber! EDHO yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

ATV'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ekrana ara verecek. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 182. yeni bölümü gelecek hafta yayınlanmayacak.

Oktay Kaynarca, Sanem Çelik, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, Ali Sürmeli, Turgut Tunçalp, Emir Benderlioğlu ve Pelin Akil'in başrollerini paylaştığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) her hafta seyirciyi ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Fenomen dizi 2 Şubat Salı ekrana gelen 181. bölümünün ardından ekrana zorunlu bir ara verecek.

Altı yıldır ekranda olan fenomen dizinin önümüzdeki salı yayını olmayacak. Aynı akşam atv'de maç yayını olduğu için 9 Şubat'ta dizi ekrana gelmeyecek.

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Bu nedenle bu hafta dizinin çekimlerine ara verildi. Dizinin yeni bölüm çekimi pazartesi başlayacak.

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