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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 181. son bölümde sürpriz isim! Çukur'un Paşa'sı Çetin Sarıkartal EDHO'ya katıldı!

03.02.2021 02:12 | Son Güncelleme:
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 181. son bölümde sürpriz isim! Çukur'un Paşa'sı Çetin Sarıkartal EDHO'ya katıldı!

ATV'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 181. son bölümüyle 2 Şubat Salı akşamı ekrana geldi. EDHO'ya son bölümde sürpriz bir isim katıldı. Çukur dizisinde Paşa karakterini canlandıran Çetin Sarıkartal, EDHO'yla seyirci karşısına çıktı.

Oktay Kaynarca, Sanem Çelik, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, Ali Sürmeli, Turgut Tunçalp, Emir Benderlioğlu ve Pelin Akil'in başrollerini paylaştığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine usta oyuncu Çetin Sarıkartal da katıldı.

Çukur dizisinde canlandırdığı Paşa karakteriyle hafızalara kazınan Çetin Sarıkartal, İdris'in kardeşi Demir rolüyle EDHO'nun kadrosuna katıldı.

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EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ebru'nun ihanetiyle adeta şok yaşayan Ceylan Çakırbeyli, eşi Hızır Çakırbeyli'nin tüm ikazlarına rağmen Cihan'ı devre dışı bırakır ve Fuat'ı ortaya çıkarmak için hedefe kendisini koyar.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz hayranlarına kötü haber! EDHO yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz hayranlarına kötü haber! EDHO yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Hızır Çakırbeyli, yeğeni Alpaslan yetmiyormuş gibi şimdi de eşi Ceylan'ın hayatı için endişe etmeye başlar. Hızır Çakırbeyli yeni oyunu sevdiklerinin canını kurtarmak için kurar.

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Didem'i kaçırma girişiminde başarısız olan Kaya, bedelini canıyla öder. İdris reis oğlu Kaya'yı toprağa vermenin acısını Hızır Çakırbeyli ve Haşmet Façalı'dan çıkarmak ister. Yaman Korkmaz'ın çevirdiği oyuna düşen İdris Reis, eski defterleri açarak memleketten akrabalarını çağırır. Çakırbeyli ailesi tüm çabalarına rağmen yeni bir muhalif edinmiştir.

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