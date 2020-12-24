Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz hayranlarına kötü haber! EDHO yeni bölümler ne zaman yayınlanacak?

ATV'de yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi yeni yıl molası veriyor. Oktay Kaynarca, Sanem Çelik, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, Pelin Akil ve Sabina Toziya'nın başrolleri paylaştığı EDHO, 29 Aralık Salı ekrana gelecek olan 178. yeni bölümünden sonra 2020 Ocak ayında iki haftalık ekran arası verecek.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, senaryoda yenilik yapacak olan fenomen dizinin ekibi 29 Aralık'ta tatile çıkacak ve çekimlere 8 Ocak itibarıyla yeniden başlayacak. Bu sırada 5 Ocak ve 12 Ocak'ta ise yeni bölüm ekrana gelmeyecek.

EDHO'nun 129. yeni bölümü ise 19 Ocak Salı akşamı yayınlanacak.



