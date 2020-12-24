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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz hayranlarına kötü haber! EDHO yeni bölümler ne zaman yayınlanacak?

24.12.2020 02:51 | Son Güncelleme:
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz hayranlarına kötü haber! EDHO yeni bölümler ne zaman yayınlanacak?

ATV'de 6. sezonuyla ekranda olan fenomen dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan hayranlarını üzen bir haber geldi. EDHO yeni yılla birlikte ekrana 2 hafta ara verecek. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

ATV'de yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi yeni yıl molası veriyor. Oktay Kaynarca, Sanem Çelik, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, Pelin Akil ve Sabina Toziya'nın başrolleri paylaştığı EDHO, 29 Aralık Salı ekrana gelecek olan 178. yeni bölümünden sonra 2020 Ocak ayında iki haftalık ekran arası verecek.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 177. son bölüm final sahnesi! Hızır'ın sorguladığı Avni'yi kim öldürdü? EDHO 178. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 177. son bölüm final sahnesi! Hızır'ın sorguladığı Avni'yi kim öldürdü? EDHO 178. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, senaryoda yenilik yapacak olan fenomen dizinin ekibi 29 Aralık'ta tatile çıkacak ve çekimlere 8 Ocak itibarıyla yeniden başlayacak. Bu sırada 5 Ocak ve 12 Ocak'ta ise yeni bölüm ekrana gelmeyecek.

EDHO'nun 129. yeni bölümü ise 19 Ocak Salı akşamı yayınlanacak.


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