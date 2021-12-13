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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Alparslan'ının eşi Üç Kuruş dizisinin yıldızı çıktı!

13.12.2021 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ani final kararıyla izleyiciyi üzen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde hayat verdiği 'Alparslan Çakırbeyli' karakteriyle büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu Yunus Emre Yıldırımer'in eşinin Üç Kuruş dizisinin yıldızı olduğunu duyan şaşıp kaldı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Alparslan'ının eşi Üç Kuruş dizisinin yıldızı çıktı!

Hatırla Sevgili, Fatih Harbiye ve Güz Gülleri gibi yapımlarda rol alan ancak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisiyle geniş kitlelerce tanınan ünlü oyuncu Yunus emre Yıldırımer'in eşi de kendisi gibi oyuncu çıktı. Üç Kuruş dizisinde hayat verdiği 'Nesrin' karakteriyle beğeni toplayan Melissa Yıldırımer, güzelliğiyle dikkat çekti.

1990 doğumlu Melissa Yıldırımer, Haliç Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda Tiyatro eğitimi aldı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Alparslan'ının eşi Üç Kuruş dizisinin yıldızı çıktı!

Üniversite yıllarında tanışan Yunus Emre ve Melissa Yıldırımer çifti, 2012 yılında dünyaevine girdi.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Alparslan'ının eşi Üç Kuruş dizisinin yıldızı çıktı!

Söz ve Küçük Gelin gibi dizilerde rol alan Melissa Yıldırımer, şimdilerde Üç Kuruş dizisiyle adından söz ettiriyor.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Alparslan'ının eşi Üç Kuruş dizisinin yıldızı çıktı!

Yunus Emre Yıldırımer ise 1982 yılında Siirt'te doğdu.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Alparslan'ının eşi Üç Kuruş dizisinin yıldızı çıktı!

Arap kökenli oyuncu Haliç Üniversitesi'nde Tiyatro eğitimi aldı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Alparslan'ının eşi Üç Kuruş dizisinin yıldızı çıktı!

2007 yılında Hatırla Sevgili dizisinde Ömer karakterini canlandıran Yıldırımer, Kırık Kalpler, Mavi Kelebekler, İnsan Aldandı gibi yapımlarda kamera karşısına geçti.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Alparslan'ının eşi Üç Kuruş dizisinin yıldızı çıktı!

Oğlu ve eşiyle mutluluk pozlarını Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan yakışıklı oyuncunun, Instagram'da 500 binden fazla takipçisi bulunuyor.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Alparslan'ının eşi Üç Kuruş dizisinin yıldızı çıktı!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Alparslan'ının eşi Üç Kuruş dizisinin yıldızı çıktı!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Alparslan'ının eşi Üç Kuruş dizisinin yıldızı çıktı!


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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi Yunus Emre Yıldırımer
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