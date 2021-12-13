Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Alparslan'ının eşi Üç Kuruş dizisinin yıldızı çıktı!

Hatırla Sevgili, Fatih Harbiye ve Güz Gülleri gibi yapımlarda rol alan ancak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisiyle geniş kitlelerce tanınan ünlü oyuncu Yunus emre Yıldırımer'in eşi de kendisi gibi oyuncu çıktı. Üç Kuruş dizisinde hayat verdiği 'Nesrin' karakteriyle beğeni toplayan Melissa Yıldırımer, güzelliğiyle dikkat çekti.

1990 doğumlu Melissa Yıldırımer, Haliç Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda Tiyatro eğitimi aldı.

Üniversite yıllarında tanışan Yunus Emre ve Melissa Yıldırımer çifti, 2012 yılında dünyaevine girdi.

Söz ve Küçük Gelin gibi dizilerde rol alan Melissa Yıldırımer, şimdilerde Üç Kuruş dizisiyle adından söz ettiriyor.

Yunus Emre Yıldırımer ise 1982 yılında Siirt'te doğdu.

Arap kökenli oyuncu Haliç Üniversitesi'nde Tiyatro eğitimi aldı.

2007 yılında Hatırla Sevgili dizisinde Ömer karakterini canlandıran Yıldırımer, Kırık Kalpler, Mavi Kelebekler, İnsan Aldandı gibi yapımlarda kamera karşısına geçti.

Oğlu ve eşiyle mutluluk pozlarını Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan yakışıklı oyuncunun, Instagram'da 500 binden fazla takipçisi bulunuyor.



