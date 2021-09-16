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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Ceylan'ı Sanem Çelik'in zor hayatı! Babası küçükken...

16.09.2021 14:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde hayat verdiği Ceylan karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Sanem Çelik'in yaşam öyküsündeki gerçek, duyanları hüzünlendirdi.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Ceylan'ı Sanem Çelik'in zor hayatı! Babası küçükken...

ATV'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Ceylan karakterini canlandırmış olan güzel oyuncu Sanem Çelik, çocukluğunda yaşadığı talihsiz olay nedeniyle sevenlerini üzdü.

BABASI EVİ TERK ETTİ

Üsküdar'ın Doğancılar semtinde doğan Sanem Çelik, henüz 2 yaşındayken; babası, yaşadıkları evi terk etti. Bir anda babasız kalan güzel oyuncu; anne, anneanne ve dayısıyla birlikte Erenköy'de yaşamaya başladı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Ceylan'ı Sanem Çelik'in zor hayatı! Babası küçükken...

BALEDEN TİYATROYA

Muhasebeci bir babanın kızı olan Çelik'in ailesi, sanata pek sıcak bakmayan bir aileydi. Yalnızca Sanem Çelik'in anneannesi, gençliğinde konservatuvar okumak istemiş ancak babası izin vermemişti. Sanem Çelik'in sanatla tanışmasını, annesinin arkadaşı olan bir balerin sağladı. Sanem Çelik, henüz 8 yaşındayken bir jimnastik okuluna gidiyordu. O sırada ünlü oyuncunun annesinin balerin arkadaşı da oradaydı. Sanem Çelik'in bale ile ilgilenmesi konusunda ısrarcı oldu. Sanem Çelik, uzun bir süre bale yaptıktan sonra tiyatroyu sevdiğini fark ederek oyunculuğa yöneldi ve bugünkü haliyle karşımıza çıktı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Ceylan'ı Sanem Çelik'in zor hayatı! Babası küçükken...

''GÖNÜL GÖZÜ KAPALIYSA, ORADA OLAMIYORUM''

Sanem Çelik, bir röportajında insan ilişkilerindeki tavrını şu sözlerle anlatmıştı: İnsanı sevmeye ve onu olduğu gibi kabul etmeye niyetliyim. Birbirimizi anlamaya özen göstermek ve beraber gelişmeye devam etmek en kıymet verdiklerimden... Baskıcı ve kıskanç ilişkiler hastalıklı olduğundan bir yere varmıyor. Arkadaşlığın dostluğa dönmesi meselesini hepimiz biliriz ki karşılıklı emeğe, saygıya ve sevgiye bağlı. Bunlar yoksa, o güzelim gönül gözü kapalıysa, çabalasam da orada olamıyorum. Affola.''

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Ceylan'ı Sanem Çelik'in zor hayatı! Babası küçükken...

SANEM ÇELİK KİMDİR?

Sanem Çelik, 18 Mayıs 1975 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Babası tarafından terk edilen Çelik, annesi, anneannesi ve dayısıyla büyüdü. 1983 yıӀında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı bale bölümüne girdi. 12 yıl boyunca dansçılık yaptı. Dans konusunda ön lisansını bitirip tiyatroya yöneldi. Yıldız Kenter ve Haldun Dormen gibi usta isimlerin favori öğrencilerindendi. Kendine has güzelliğiyle dikkat çeken yıldız, birçok projede yer aldı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Ceylan'ı Sanem Çelik'in zor hayatı! Babası küçükken...

SANEM ÇELİK'İN YER ALDIĞI PROJELER

-Sinema-
1996: Yaban
2000: Filler ve Çimen
2002: Sır Çocukları
2005: Ayın Karanlık Yüzü
2013: Behzat Ç. Ankara Yanıyor
2014: Balık

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Ceylan'ı Sanem Çelik'in zor hayatı! Babası küçükken...

-Dizi-
1997-1999: Kara Melek
2000 : Kör Talih
2002 : Canım Kocacım
2003 : Günahım Neydi Allah'ım
2004-2006: Aliye
2008-2009: Güldünya
2013 : İnadına Yaşamak
2014 : Çocuklar Duymasın
2016-2018, 2020-2021 : Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
2018-2019: Bir Litre Gözyașı


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atv Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi Sanem Çelik
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