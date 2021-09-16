Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Ceylan'ı Sanem Çelik'in zor hayatı! Babası küçükken...

ATV'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Ceylan karakterini canlandırmış olan güzel oyuncu Sanem Çelik, çocukluğunda yaşadığı talihsiz olay nedeniyle sevenlerini üzdü.

BABASI EVİ TERK ETTİ

Üsküdar'ın Doğancılar semtinde doğan Sanem Çelik, henüz 2 yaşındayken; babası, yaşadıkları evi terk etti. Bir anda babasız kalan güzel oyuncu; anne, anneanne ve dayısıyla birlikte Erenköy'de yaşamaya başladı.

BALEDEN TİYATROYA

Muhasebeci bir babanın kızı olan Çelik'in ailesi, sanata pek sıcak bakmayan bir aileydi. Yalnızca Sanem Çelik'in anneannesi, gençliğinde konservatuvar okumak istemiş ancak babası izin vermemişti. Sanem Çelik'in sanatla tanışmasını, annesinin arkadaşı olan bir balerin sağladı. Sanem Çelik, henüz 8 yaşındayken bir jimnastik okuluna gidiyordu. O sırada ünlü oyuncunun annesinin balerin arkadaşı da oradaydı. Sanem Çelik'in bale ile ilgilenmesi konusunda ısrarcı oldu. Sanem Çelik, uzun bir süre bale yaptıktan sonra tiyatroyu sevdiğini fark ederek oyunculuğa yöneldi ve bugünkü haliyle karşımıza çıktı.

''GÖNÜL GÖZÜ KAPALIYSA, ORADA OLAMIYORUM''

Sanem Çelik, bir röportajında insan ilişkilerindeki tavrını şu sözlerle anlatmıştı: İnsanı sevmeye ve onu olduğu gibi kabul etmeye niyetliyim. Birbirimizi anlamaya özen göstermek ve beraber gelişmeye devam etmek en kıymet verdiklerimden... Baskıcı ve kıskanç ilişkiler hastalıklı olduğundan bir yere varmıyor. Arkadaşlığın dostluğa dönmesi meselesini hepimiz biliriz ki karşılıklı emeğe, saygıya ve sevgiye bağlı. Bunlar yoksa, o güzelim gönül gözü kapalıysa, çabalasam da orada olamıyorum. Affola.''

SANEM ÇELİK KİMDİR?

Sanem Çelik, 18 Mayıs 1975 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Babası tarafından terk edilen Çelik, annesi, anneannesi ve dayısıyla büyüdü. 1983 yıӀında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı bale bölümüne girdi. 12 yıl boyunca dansçılık yaptı. Dans konusunda ön lisansını bitirip tiyatroya yöneldi. Yıldız Kenter ve Haldun Dormen gibi usta isimlerin favori öğrencilerindendi. Kendine has güzelliğiyle dikkat çeken yıldız, birçok projede yer aldı.

SANEM ÇELİK'İN YER ALDIĞI PROJELER

-Sinema-

1996: Yaban

2000: Filler ve Çimen

2002: Sır Çocukları

2005: Ayın Karanlık Yüzü

2013: Behzat Ç. Ankara Yanıyor

2014: Balık

-Dizi-

1997-1999: Kara Melek

2000 : Kör Talih

2002 : Canım Kocacım

2003 : Günahım Neydi Allah'ım

2004-2006: Aliye

2008-2009: Güldünya

2013 : İnadına Yaşamak

2014 : Çocuklar Duymasın

2016-2018, 2020-2021 : Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

2018-2019: Bir Litre Gözyașı



