Duygu Nebioğlu babası Metin Akpınar'a 6 milyon TL'lik tazminat davası açtı! İşte sonuç

Usta oyuncu Metin Akpınar'ın iki kızı olduğu ortaya çıkmıştı. Akpınar'ın ikiz kızlarından Duygu Nebioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme geliyordu.

Duygu Nebioğlu, babası Metin Akpınar'ın kendisinin ve kardeşinin varlığından en başından beri haberdar olduğunu, kardeşlerini annesinden zorla ayırarak kendi elleriyle çocuk esirgeme kurumuna verdiğini dile getirmişti. Babasına dava açan Nebioğlu'nun davasında sonuç çıktı.

Mahkeme, Nebioğlu lehine 6 milyon TL manevi tazminata hükmetti. Davanın itiraz yolunun açık olduğu belirtildi.

"EMSAL BİR KARAR ALINDI"

Karar sonrası duygularını dile getiren Duygu Nebioğlu, "Yıllardır yaşadığım o üzüntü ve çocukluk yaralarıma sahip çıkma arzusundan ötürü bu kararı verdik ve verdiğimiz karar doğrultusunda da adaletin yerini bulduğunu düşünüyorum. Emsal bir karar alındı" dedi.

Daha önce babalık davası açtıklarını ve bunu kazandıklarını belirten Avukat Ahmet Furkan Uludağ ise mahkeme kararına ilişkin şunları söyledi:

"En azından Duygu'nun bu yıkımına bir nebze su serpecek tazminat talepli bir dava açtık. Davamızda birçok tanık dinlendi. Mahkemece emsal nitelikte bir karar verildi. Duygu'ya talebimiz doğrultusunca 6 milyon TL gibi manevi tazminata hükmedildi. İnşallah kendisi lehine hükmedilen bu tazminat, Duygu'nun bu zamana kadar çektiği acılara bir nebze su serpmiş olur."

