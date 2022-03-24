MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Dido'su Gizem Arıkan'ın metrobüs paylaşımı! "Çile bülbülüm çile"

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Dido'su Gizem Arıkan'ın metrobüs paylaşımı! "Çile bülbülüm çile"

24.03.2022 14:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2015'te ekrana gelmeye başlayan ve geçtiğimiz yıl ani bir şekilde ekranlara veda eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin Dido'su Gizem Arıkan, son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor. Oyunculuk performansıyla konuşulan isimden şaşırtan bir metrobüs paylaşımı geldi.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Dido'su Gizem Arıkan'ın metrobüs paylaşımı! "Çile bülbülüm çile"

Ekranların sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi geçtiğimiz sene final olarak sevenlerini üzmüştü. Sonrasında dizinin en önemli ismi Oktay Kaynarca final hakkında açıklamada bulunmuş ve veda mesajı yayınlamıştı.

EDHO'NUN DİDO'SUNDAN ÇOK KONUŞULACAK PAYLAŞIM!

Sevilen dizide Didem karakterine hayat veren oyuncu Gizem Arıkan da sosyal medya hesabı üzerinden diziye duygusal bir paylaşımla veda etmişti. Sosyal medya hesabında takipçilerine özel fotoğraf ve paylaşımlara devam eden Arıkan'dan yeni ve şaşırtan bir paylaşım geldi.

edho-didem

"ÇİLE BÜLBÜLÜM ÇİLE"

Metrobüse bindiği görülen Arıkan, paylaştığı hikayesine "Metrobüslerce. Şimdi çile bülbülüm çile. Bu arada bir önceki hikayemde nasıl kötü gülmüşüm, sorry" notunu düştü.

asdfgdfgdfg11

Ünlü isim, metrobüse bindiği kalabalık durağı da fotoğraflamayı unutmadı.

asdfgbdf22

AYLAR SONRA EDHO EKİBİYLE BİR ARAYA GELDİ!

Arıkan, ayrıca aylar sonra EDHO ekibiyle de bir araya geldi. Sevil Akı ve Turgut Tuncalp ile bir araya geldi bir fotoğrafını da hikayesinde paylaştı.

sdfgdf33

İşte Gizem Arıkan'ın çok konuşulan diğer bazı fotoğrafları:

indir (18)

gizem-arikan-kimdir-907x1024


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tayt yorumuna sert tepki! "Damacanaya tecavüz eden..."Tayt yorumuna sert tepki! "Damacanaya tecavüz eden..."
Çok konuşulacak skeç! Sırrı Süreyya Önder taklidi gündem oldu Çok konuşulacak skeç! Sırrı Süreyya Önder taklidi gündem oldu
Kardeşinin tutuklandığı gece... Şoke etti Kardeşinin tutuklandığı gece... Şoke etti
Anahtar Kelimeler:
atv Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Yaptıkları çileden çıkardı

Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Yaptıkları çileden çıkardı

Son dakika: Rus ordusuna peşe peşe darbeler! Hiç beklemiyorlardı

Son dakika: Rus ordusuna peşe peşe darbeler! Hiç beklemiyorlardı

Sosyal medyayı sallayan fotoğrafa İmamoğlu'ndan ilk tepki

Sosyal medyayı sallayan fotoğrafa İmamoğlu'ndan ilk tepki

Tayt yorumuna sert tepki! "Damacanaya tecavüz eden..."

Tayt yorumuna sert tepki! "Damacanaya tecavüz eden..."

Benzin ve motorine yeni zam yolda

Benzin ve motorine yeni zam yolda

İSKİ'den suya zam talebi: 'Son 3 yıldır önemli bir artış...'

İSKİ'den suya zam talebi: 'Son 3 yıldır önemli bir artış...'

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.