Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Dido'su Gizem Arıkan'ın metrobüs paylaşımı! "Çile bülbülüm çile"

Ekranların sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi geçtiğimiz sene final olarak sevenlerini üzmüştü. Sonrasında dizinin en önemli ismi Oktay Kaynarca final hakkında açıklamada bulunmuş ve veda mesajı yayınlamıştı.

EDHO'NUN DİDO'SUNDAN ÇOK KONUŞULACAK PAYLAŞIM!

Sevilen dizide Didem karakterine hayat veren oyuncu Gizem Arıkan da sosyal medya hesabı üzerinden diziye duygusal bir paylaşımla veda etmişti. Sosyal medya hesabında takipçilerine özel fotoğraf ve paylaşımlara devam eden Arıkan'dan yeni ve şaşırtan bir paylaşım geldi.

"ÇİLE BÜLBÜLÜM ÇİLE"

Metrobüse bindiği görülen Arıkan, paylaştığı hikayesine "Metrobüslerce. Şimdi çile bülbülüm çile. Bu arada bir önceki hikayemde nasıl kötü gülmüşüm, sorry" notunu düştü.

Ünlü isim, metrobüse bindiği kalabalık durağı da fotoğraflamayı unutmadı.

AYLAR SONRA EDHO EKİBİYLE BİR ARAYA GELDİ!

Arıkan, ayrıca aylar sonra EDHO ekibiyle de bir araya geldi. Sevil Akı ve Turgut Tuncalp ile bir araya geldi bir fotoğrafını da hikayesinde paylaştı.

İşte Gizem Arıkan'ın çok konuşulan diğer bazı fotoğrafları:



