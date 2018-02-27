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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın eniştesi ödüle doymuyor

MAGAZİN HABERLERİ  | 27.02.2018 22:36 | Son Güncelleme

Reyting rekortmeni Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin enişte karakterine can veren ünlü oyuncu Hakan Karsak ödüllere doymuyor. Yurt içi ve yurt dışında iki ayrı film festivalinden en iyi erkek oyuncu ödülü alan oyuncu başarısını katladı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın eniştesi ödüle doymuyor

25 yıllık oyunculuk kariyerine 15 sinema filmi, bir çok kısa film ve tiyatro sığdıran Hakan Karsak, oyunculuk yolculuğuna 1992 yılında Ankara Çağdaş Sanat Tiyatrosunda adım attı. Gölcük depremi sırasında gönüllü kurduğu çadır tiyatrosuyla adını herkese duyurdu..Benim Adım Gültepe, Sultan, Vicdan gibi çok ses getiren dizilerde yer almasının yanında, şimdilerde fırtına gibi esen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin çok sevilen enişte karakterine hayat veren Hakan Karsak, 5. Setem Akademi Uluslararası İpekyolu Kısa Film Yarışmasında en iyi erkek oyuncu ödülünü aldı. Performansı ile adından söz ettiren usta oyuncu, ''3,5 Lira'' filmi ile en iyi erkek oyuncu ödülünün sahibi oldu.

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Uluslararası İpekyolu Kısa Film Yarışması en iyi erkek oyuncu ödülünün yanı sıra, Fransa'da baş rollerinde oynadığı Patika filmiyle de Boğaziçi Film Festivalinde yine en iyi erkek oyuncu ödülünün de sahibi oldu. Sundance Film Festivalinde büyük ödülü alan Kelebekler filmindeki rolüyle de adından söz ettiren Hakan Karsak ''Son derece onur veren bu ödülleri anneme, babama, aileme ve biricik kızıma ithaf ediyorum'' dedi.

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