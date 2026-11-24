Marvel Studios imzalı “Avengers: Doomsday”in merakla beklenen son fragmanı yayınlandı. Filmden heyecan verici yeni görüntüler sunan fragmanla birlikte filmin yeni afişi de paylaşıldı.

“Avengers: Doomsday”de üç farklı evrenden sevilen kahramanlar, ölümcül bir çarpışmanın içine sürüklenerek daha önce karşılaşmadıkları büyüklükte varoluşsal bir tehditle yüzleşecek.

AVENGERS: DOOMSDAY NE ZAMAN?

“Avengers: Doomsday”, 18 Aralık 2026’da sadece sinemalarda ve Infinity Vision deneyimiyle izleyicilerle buluşacak.

Anthony ve Joe Russo’nun yönetmen koltuğunda oturduğu, senaryosunu Stephen McFeely ve Michael Waldron’ın kaleme aldığı filmin yapımcılığını Kevin Feige, Louis D’Esposito ve Jonathan Schwartz üstleniyor. Yıldızlarla dolu oyuncu kadrosunda Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth, Pedro Pascal, Paul Rudd, Anthony Mackie, Florence Pugh, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach, Wyatt Russell, Channing Tatum, Simu Liu, Hayley Atwell, Tom Hiddleston, James Marsden, Joseph Quinn, Sebastian Stan, David Harbour, Letitia Wright, Lewis Pullman, Kelsey Grammer, Kathryn Newton, Danny Ramirez, Winston Duke, Alan Cumming, Hannah John-Kamen, Rebecca Romijn, Tenoch Huerta Mejia, Mabel Cadena ve Alex Livinalli ile birlikte Ian McKellen ve Patrick Stewart da yer alıyor.