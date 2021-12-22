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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarcalı'dan yeni dizi sürprizi! Detaylar belli oldu

22.12.2021 00:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sürpriz şekilde ekrana veda eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin Hızır Çakırbeyli'si Oktay Kaynarca, yeni bir diziyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Onur Tan'ın yönetmen koltuğuna oturacağı yeni dizisi çok acıklı bir kadın ve çok sert bir erkeğin hikâyesini buluşturacak. Oktay Kaynarca yeni dizisinde hem başrolde oynayacak hem de yapımcılığını üstlenecek.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarcalı'dan yeni dizi sürprizi! Detaylar belli oldu

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin merakla beklenen yeni sezonu, yapımcı firma ile ATV yönetimi arasındaki anlaşmazlık nedeniyle iptal edilmişti. Başrollerini Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer ve Ozan Akbaba’nın paylaştığı EDHO'nun başka bir kanalda ise ekranlara dönmeyeceği kesinleşti.

SÜRPRİZ DİZİYLE EKRANLARA DÖNÜYOR

EDHO'da Hızır Çakırbeyli karakterini canlandıran Oktay Kaynarca sürpriz bir diziyle ekranlara yeniden geliyor. Onur Tan'ın yönetmenliğini yapacağı dizide Kaynarca yapımcı kimliğiyle de dikkat çekiyor.

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TV100'de yer alan habere göre, Raci Şaşmaz ve Bahadır Özdener'den bağımsız hareket etme kararı alan Oktay Kaynarca, yine atv için eylül ayı için çok iddialı bir dizi hazırlıyor.
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YAPIMCILIĞINI DA ÜSTLENECEK

Yönetmen koltuğunda Onur Tan'ın oturacağı dizi "çok acıklı bir kadın ve çok sert bir erkeğin hikâyesini buluşturacak. Dizinin sürprizlerinden biri Oktay Kaynarca'nın aynı zamanda yapımcı kimliğiyle de projede görev alacak olması.
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Onur Tan'ın yönetimindeki senaryo ekibiyle üretilen projeleri gündemine alan ünlü aktör, bir de dijital dizi çekmeyi planlıyor.

Öte yandan Oktay Kaynarca'nın Limon Film'in atv için çekeceği "Your Honnor" dizisinde oynayacağı iddiasının ise doğru olmadığı öğrenildi.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi Oktay Kaynarca
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