Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın İlyas'ı Ozan Akbaba'nın eşi güzelliğiyle büyüledi!

Başrollerinde Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer ve Ceren Benderlioğlu gibi isimlerin yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, ani final kararıyla şaşırtmıştı. Dizide canlandırdığı 'İlyas Çakırbeyli' karakteriyle gönüllere taht kuran başarılı oyuncu Ozan Akbaba, özel hayatıyla gündeme gelmekten kaçınan isimlerden. Ünlü oyuncunun eşi Buket Akbaba, güzelliğiyle dikkat çekti.

1982 yılında Kars'ta doğan Ozan Akbaba, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde İç Mimari ve Çevre Tasarımı bölümünden mezun oldu.

2005 yılında yer aldığı Kırık Kanatlar dizisiyle oyunculuğa adım atan Akbaba; Kavak Yelleri, Cennetin Sırları, Kuzey Güney, Arka Sokaklar gibi yapımlarda rol aldı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisiyle sarsılmaz bir ün yakalayan Akbaba'nın yeni projesi, sevenleri tarafından merakla bekleniyor.

Akbaba, 2017 yılında dünyaevine girdiği Elif Buket Akbaba ile mutluluk pozlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Güzelliğiyle dikkat çeken Buket Akbaba, uzun yıllardır yapımcılıkla meşgul.



