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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın İlyas'ı Ozan Akbaba'nın eşi güzelliğiyle büyüledi!

16.12.2021 12:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz haftalarda ekranlara veda ederek sevenlerini üzen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, güçlü oyuncu kadrosu ve senaryosuyla, izleyiciyi ekrana kilitliyordu. Dizide hayat verdiği 'İlyas Çakırbeyli' karakteriyle büyük beğeni toplayan Ozan Akbaba'nın eşi Buket Akbaba, güzelliğiyle görenleri büyüledi.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın İlyas'ı Ozan Akbaba'nın eşi güzelliğiyle büyüledi!

Başrollerinde Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer ve Ceren Benderlioğlu gibi isimlerin yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, ani final kararıyla şaşırtmıştı. Dizide canlandırdığı 'İlyas Çakırbeyli' karakteriyle gönüllere taht kuran başarılı oyuncu Ozan Akbaba, özel hayatıyla gündeme gelmekten kaçınan isimlerden. Ünlü oyuncunun eşi Buket Akbaba, güzelliğiyle dikkat çekti.

1982 yılında Kars'ta doğan Ozan Akbaba, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde İç Mimari ve Çevre Tasarımı bölümünden mezun oldu.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın İlyas'ı Ozan Akbaba'nın eşi güzelliğiyle büyüledi!

2005 yılında yer aldığı Kırık Kanatlar dizisiyle oyunculuğa adım atan Akbaba; Kavak Yelleri, Cennetin Sırları, Kuzey Güney, Arka Sokaklar gibi yapımlarda rol aldı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın İlyas'ı Ozan Akbaba'nın eşi güzelliğiyle büyüledi!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisiyle sarsılmaz bir ün yakalayan Akbaba'nın yeni projesi, sevenleri tarafından merakla bekleniyor.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın İlyas'ı Ozan Akbaba'nın eşi güzelliğiyle büyüledi!

Akbaba, 2017 yılında dünyaevine girdiği Elif Buket Akbaba ile mutluluk pozlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın İlyas'ı Ozan Akbaba'nın eşi güzelliğiyle büyüledi!

Güzelliğiyle dikkat çeken Buket Akbaba, uzun yıllardır yapımcılıkla meşgul.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın İlyas'ı Ozan Akbaba'nın eşi güzelliğiyle büyüledi!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın İlyas'ı Ozan Akbaba'nın eşi güzelliğiyle büyüledi!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın İlyas'ı Ozan Akbaba'nın eşi güzelliğiyle büyüledi!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın İlyas'ı Ozan Akbaba'nın eşi güzelliğiyle büyüledi!


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atv Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi Oktay Kaynarca
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