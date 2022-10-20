Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Zeyno'su Ece Hakim'i siz bir de şimdi görün! ''Tam bir afet-i devran''

Umutsuz Ev Kadınları, Anlat İstanbul, Avrupa Yakası gibi yapımlarda rol alan Ece Hakim, en son Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde, Hızır Çakırbeyli'nin kızı Zeyno'ya hayat vermişti. Harvard'ı kazanıp ülkeden ayrılan Ece Hakim, şimdilerde güzeller güzeli bir psikolog...

24 yaşındaki Ece Hakim, henüz çocuk yaştayken birçok dizide kamera karşısına geçti.

Üsküdar Amerikan Lisesi'ni bitiren yıldız, ABD'nin ünlü eğitim kurumu Harvard'da psikoloji eğitimi almaya hak kazandı.

Okulu kazandığı dönem Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan yıldızın müjdeli haberini, rol arkadaşı Deniz Çakır vermişti. Deniz Çakır, ''Ece'miz Harvard'ı kazandı. Hem de yüzde 100 bursla'' ifadelerini kullanmıştı.

Ece Hakim, Harvard'ı kazandığı için diziden ayrılmak zorunda kalmış, rol icabı hain bir kurşunla can vererek izleyicileri gözyaşlarına boğmuştu.

Geçtiğimiz yıl Harvard'dan mezun olan Ece Hakim, artık çiçeği burnunda bir psikolog.

Duru güzelliğiyle beğeni toplayan Ece Hakim'in paylaşımları, sosyal medyada yoğun ilgi görüyor.

Instagram'da 160 bini aşkın takipçisi bulunan ünlü oyuncunun pozlarına ''Tam bir afet-i devran olmuş'' ve ''Gün geçtikçe daha da güzelleşiyor'' gibi övgü dolu yorumlar yapılıyor.



