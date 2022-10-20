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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Zeyno'su Ece Hakim'i siz bir de şimdi görün! ''Tam bir afet-i devran''

20.10.2022 15:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da hayat verdiği 'Zeyno Çakırbeyli' karakteriyle akıllara kazınan çocuk yıldız Ece Hakim, bir süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor. Harvard'ı kazanıp yurt dışına yerleşen ünlü oyuncu, son haliyle sosyal medyada beğeni topladı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Zeyno'su Ece Hakim'i siz bir de şimdi görün! ''Tam bir afet-i devran''

Umutsuz Ev Kadınları, Anlat İstanbul, Avrupa Yakası gibi yapımlarda rol alan Ece Hakim, en son Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde, Hızır Çakırbeyli'nin kızı Zeyno'ya hayat vermişti. Harvard'ı kazanıp ülkeden ayrılan Ece Hakim, şimdilerde güzeller güzeli bir psikolog...

24 yaşındaki Ece Hakim, henüz çocuk yaştayken birçok dizide kamera karşısına geçti.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Zeyno'su Ece Hakim'i siz bir de şimdi görün! ''Tam bir afet-i devran''

Üsküdar Amerikan Lisesi'ni bitiren yıldız, ABD'nin ünlü eğitim kurumu Harvard'da psikoloji eğitimi almaya hak kazandı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Zeyno'su Ece Hakim'i siz bir de şimdi görün! ''Tam bir afet-i devran''

Okulu kazandığı dönem Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan yıldızın müjdeli haberini, rol arkadaşı Deniz Çakır vermişti. Deniz Çakır, ''Ece'miz Harvard'ı kazandı. Hem de yüzde 100 bursla'' ifadelerini kullanmıştı.

Ece Hakim, Harvard'ı kazandığı için diziden ayrılmak zorunda kalmış, rol icabı hain bir kurşunla can vererek izleyicileri gözyaşlarına boğmuştu.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Zeyno'su Ece Hakim'i siz bir de şimdi görün! ''Tam bir afet-i devran''

Geçtiğimiz yıl Harvard'dan mezun olan Ece Hakim, artık çiçeği burnunda bir psikolog.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Zeyno'su Ece Hakim'i siz bir de şimdi görün! ''Tam bir afet-i devran''

Duru güzelliğiyle beğeni toplayan Ece Hakim'in paylaşımları, sosyal medyada yoğun ilgi görüyor.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Zeyno'su Ece Hakim'i siz bir de şimdi görün! ''Tam bir afet-i devran''

Instagram'da 160 bini aşkın takipçisi bulunan ünlü oyuncunun pozlarına ''Tam bir afet-i devran olmuş'' ve ''Gün geçtikçe daha da güzelleşiyor'' gibi övgü dolu yorumlar yapılıyor.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Zeyno'su Ece Hakim'i siz bir de şimdi görün! ''Tam bir afet-i devran''

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Zeyno'su Ece Hakim'i siz bir de şimdi görün! ''Tam bir afet-i devran''

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Zeyno'su Ece Hakim'i siz bir de şimdi görün! ''Tam bir afet-i devran''


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