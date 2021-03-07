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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz izle, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde ne oldu?

07.03.2021 11:02 | Son Güncelleme:
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz izle, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde ne oldu?

ATV'nin ilgiliyle izlenen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, reytingleri zorlamaya devam ediyor. İzleyiciler çok sevilen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin son bölümünde ne oldu sorusunun cevabını arıyor. İşte Salı günleri ekranlara gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin son bölüm özeti ve detaylar...

Başrollerini Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer, Deniz Çakır gibi isimlerin üstlendiği ekranların sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da son bölümde ne oldu sorusu izleyicilerin merak ettiği sorulardan oldu. Peki dizi severler tarafından araştırılan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm özeti ne?

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜM ÖZETİ, EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 184. BÖLÜM

Son bölümde Kontrgerilla İshak, Hızır Çakırbeyli ve Kimsesiz Doğan’a karşı oldukları uyuşturucu ticaretine karşı bir oyun kurmaya girişir. İshak bütün olayları itiraf eder ve cezaevine giren Hızır Çakırbeyli yanındaki Kimsesiz Doğan artık yaşamları pahasına kendilerini bir mücadelenin içinde bulurlar. Fakat iki eski dost olan bu ikili zorlu mücadelede birbirlerine yardım edecektir.

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Cezaevinde ikiliye saldırı yapılacağı haberi duyulur ve Hızır Çakırbeyli ziyaretine gelen yeğeni İlyas Çakırbeyli’ye kendisine ihanet eden, karşısına duran herkesi öldürmesi emrini verir. Hızır Çakırbeyli’nin mücadelesi içeride ve dışarıda tam gaz devam etmektedir. Hızır hapisteyken ailenin başına geçen İlyas ise ailesini bir arada tutmak için büyük çaba gösterir.

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