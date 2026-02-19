Yasemin Ergene'nin sır gibi sakladığı kızı Emine 14 oldu! Güzelliği hayran bıraktı

Ünlü oyuncu Yasemin Ergene ve iş insanı İzzet Özilhan, 2011'de nikah masasına oturmuştu. Evlendikten sonra oyunculuğu bırakan Yasemin Özilhan, 2012'de Emine'yi 2013'te Ela'yı kucağına aldı.

İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çift, Eylül ayında tek celsede boşandı. Yasemin Özilhan boşanmanın ardından kızları ile yeni bir hayata başladı.

PEŞ PEŞE PAYLAŞTI

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen ünlü isim bu defa kızı Emine ile gündem oldu. Yasemin Ergene sır gibi sakladığı kızının doğum gününde peş peşe paylaşımlarda bulundu.

Bulunduğu paylaşıma; "14'üncü sezon, birinci bölüm başlıyor" notunu düşen Yasemin Ergene, anne-kız karesine ise "Seni çok seviyorum" ifadelerini ekledi.

Kızının yüzünü göstermemeyi tercih ettiği bir başka paylaşımında da "Hayattaki en değerlim" sözleriyle duygularını dile getirdi.

YORUM YAĞDI

Yasemin Ergene'nin kızı Emine için sosyal medyada; 'annesinin kopyası', 'güzellik genetik', 'annesine çekmiş', 'saçlarının güzelliği' gibi yorumlar yapıldı.