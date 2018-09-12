Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman başlıyor? EDHO 4. sezon 108. yeni bölüm yayın tarihi belli oldu mu?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman başlıyor, EDHO hayranlarının Google'da en çok aradığı konu oldu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hızır Çakırbeyli'yi canlandıran Oktay Kaynarca'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, dizinin hayranlarını daha da heyecanlandırdı. "Ya Bismillah" yazan paylaşım sonrasında Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon fragmanı yakında çıkar şeklinde yorumlandı. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman başlıyor? EDHO 108. yeni bölüm yayın tarihi belli oldu mu?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonu beklenirken dizinin yapımcıları sessizliğini koruyor. Geçen sezon Ece Hakim'in üniversitesi nedeniyle çekimler erken başlamış ve Eylül ayında ilk fragman gelmişti. Geçen sezon 72. bölüm 19 Eylül Salı günü ekrana gelmişti. Fakat daha önceki sezonlarda Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonu Ekim ayı başlarında başlıyordu. Yani büyük ihtimalle Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonu için 25 Eylül veya 2 Ekim Salı günü yayınlacak. Önümüzdeki günlerde yayınlanacak yeni sezon fragmanı ile tarih daha da kesinleşmiş olur.
Yeni sezon öncesinde Deniz Çakır, Sanem Çelik ve Olgun Şimşek'in sürpriz şekilde ayrıldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine iki bomba transfer yapıldı. Raci Şaşmaz'ın yapımcılığını üstlendiği dizinin yeni sezonunda, Mustafa Üstündağ ile Hüseyin Avni Danyal seyirci karşısına çıkacak.
Sürpriz gelişmelerin yaşanacağı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 4. sezonunda, Mustafa Üstündağ ile Hüseyin Avni Danyal diziye damga vuracak iki önemli karakteri canlandıracak.
Kurtlar Vadisi'nde canlardırdığı Muro karakteriyle hafızalara kazınan Mustafa Üstündağ, Çukur dizisinde ise konuk oyuncu olarak rol almış ve Koçovalılar'ın öldürülen oğlu Kahraman'ı canlandırmıştı. İki usta oyuncu Hüseyin Avni Danyal da, Kurtlar Vadisi'nin fenomen karakterlerinden olan Yalçın Bulut rolüne hayat vermişti.
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