Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz neden yayınlanmadı! EDHO hayranlarına yeni sezon şoku

Başrollerini Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer ve Ozan Akbaba’nın paylaştığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezon ilk bölümünü bekleyen izleyiciler kötü bir sürpriz yaşadı.
ATV'nin günlerdir tanıtımını yaptığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisini izlemek için ekranlarının karşısına geçenler, başrolünü Murat Cemcir ve Ahmet Kural'ın oynadığı Baba Parası filmiyle karşılaştı. Bu akşam yeni sezonun ilk bölümü ile ekrana gelmesi planlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın son dakika değişikliği ile yayın akışından çıkarıldı.
EDHO'nun 200. bölümünün neden yayınlanmadığı konusunda ise ATV ve yapım şirketinden ise herhangi bir açıklama gelmedi.
Daha önce dizinin yapımcıları ile kanal yönetimi arasında anlaşmazlıklar yaşandığı da iddia edilmişti. Dizinin ne zaman yayınlanacağı ise belirsizliğini koruyor.
EDHO'nun hayranları ise, günlerdir tanıtımı yapılan 200. bölümün son anda akıştan çıkarılması nedeniyle büyük şok yaşadı. Dizinin izleyicileri sosyal medyadan tepkilerini gösterdi.
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