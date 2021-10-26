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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz neden yayınlanmadı! EDHO hayranlarına yeni sezon şoku

26.10.2021 21:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV günler önce Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 200. bölümüyle bu akşam ekrana geleceğini duyurmuştu. EDHO'nun hayranları kadrosuna Uğur Yücel'in de katıldığı dizinin yeni sezonunu büyük bir heyecanla bekliyordu. Ancak EDHO'nun saat 20.00’de başlaması gereken saatinde “Baba Parası” filmi yayınlandı. Dizinin yerine başka bir filmi gören izleyiciler sosyal medyadan tepkilerini dile getirdi.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz neden yayınlanmadı! EDHO hayranlarına yeni sezon şoku

Başrollerini Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer ve Ozan Akbaba’nın paylaştığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezon ilk bölümünü bekleyen izleyiciler kötü bir sürpriz yaşadı.

YENİ SEZON YERİNE BABA PARASI FİLMİ YAYINLANDI

ATV'nin günlerdir tanıtımını yaptığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisini izlemek için ekranlarının karşısına geçenler, başrolünü Murat Cemcir ve Ahmet Kural'ın oynadığı Baba Parası filmiyle karşılaştı. Bu akşam yeni sezonun ilk bölümü ile ekrana gelmesi planlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın son dakika değişikliği ile yayın akışından çıkarıldı.

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AÇIKLAMA YAPILMADI

EDHO'nun 200. bölümünün neden yayınlanmadığı konusunda ise ATV ve yapım şirketinden ise herhangi bir açıklama gelmedi.

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Daha önce dizinin yapımcıları ile kanal yönetimi arasında anlaşmazlıklar yaşandığı da iddia edilmişti. Dizinin ne zaman yayınlanacağı ise belirsizliğini koruyor.

EDHO'da İlyas öldü mü? Ozan Akbaba ayrılıyor mu? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ve 200. bölüm fragmanı yayınlandı!EDHO'da İlyas öldü mü? Ozan Akbaba ayrılıyor mu? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ve 200. bölüm fragmanı yayınlandı!

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EDHO'NUN HAYRANLARINDAN TEPKİ

EDHO'nun hayranları ise, günlerdir tanıtımı yapılan 200. bölümün son anda akıştan çıkarılması nedeniyle büyük şok yaşadı. Dizinin izleyicileri sosyal medyadan tepkilerini gösterdi.

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ÜNLÜ OYUNCULAR KATILMIŞTI

  1. bölümüyle ekrana gelmesi beklenen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'un kadrosuna bu sezon Uğur Yücel'le birlikte ünlü oyuncular Tardu Flordun, Ragıp Savaş, Burcu Binici, Hazım Körmükçü, Nurseli İdiz, Yosi Mizrahi, Serdar Deniz, Levent Ülgen, Servet Pandur, Eren Vurdem, Alara Turan ve Cemal Hünal da katıldı.

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